Júnior Díaz: 'Lo que ha cambiado en Herediano es que ahora se ganan campeonatos'

Grecia

Júnior Díaz volvió a jugar con Herediano diez años después, tras regresar de su etapa de legionario.

El zurdo no escondió que sintió ansias, también que vivió nostalgia al recordar cuando debutó con el Team, tiempo en que era un debutante.

"Cuando me puse la camiseta me di cuenta que había pasado mucho tiempo, pero me sentí muy contento como, cuando hacía mis primeras armas", reveló.

Júnior es claro en que hay una diferencia muy notoria entre el Herediano que él dejó y al que regresó.

"Si me toca jugar de titular, lo haré de la mejor forma. Lo que ha cambiado es que ahora se ganan títulos, el equipo tiene un respeto porque gana campeonatos", indicó.

Para el mundialista de Brasil 2014, la clave del éxito florense radica en el grupo de compañeros.

"Pienso que el trabajo y la calidad que hay es lo que marca la diferencia, además el manejo que hace el cuerpo técnico del recurso que tiene", señaló.

Júnior ingresó al minuto 67 del encuentro en que el monarca tico se impuso 1 a 0 a Grecia, este miércoles.