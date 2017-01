Hernán Medford, entrenador del Herediano: 'No sé porqué estoy expulsado'

Heredia.

El entrenador del Herediano, Hernán Medford, manifestó luego del empate 1 a 1 frente a Santos que el resultado fue más que justo, y además aprovechó para cuestionar porqué está expulsado, ya que él no hizo nada en el duelo frente a Belén para recibir una sanción.

¿Le preocupa estar tanto tiempo expulsado?

La expulsión tienen que preguntárselo a otra persona porque yo no sé porque estoy expulsado, yo no puedo responder algo que no sé. Yo no sé, mi respuesta es: 'No sé porqué estoy expulsado".

¿Qué piensa de la roja a Kevin Vega?

La expulsión de Kevin hoy fue expulsión, hay que aceptarlo.

¿Siente que el resultado de empate era lo más justo?

A veces creen que jugamos contra nadie, pero no señores, la verdad es que jugamos contra equipos que se preparan bien, ellos se motivan contra nosotros y Santos fue un gran rival. Siento que fue un empate justo, me parece que sacar un empate con diez hombres es importante.

¿Cuál es su valoración de los extranjeros?

A los mexicanos hay que darles chance, ellos se tienen que adaptar, son jugadores de calidad, pero exigirles será más adelante, de momento hay que darles tiempo.

¿Siente que Herediano ha extrañado mucho a los muchachos que están en la Selección?

Es un tema que no quiero cambiar el verso, todos son importantes, hemos debutado jóvenes, hoy se empató, pero la última vez que igualamos con Santos estaban todos los seleccionados. Esto está empezando, no se puede adelantar nada porque después... eso lo pueden decir los equipos que empezaron arriba el torneo pasado y no clasificaron.











