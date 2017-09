Hernán Medford luego de empate con UCR: 'Cuando la cancha no está para jugar, no pueden pedir milagros'

Desamparados.

Hernán Medford no hace drama. Su equipo igualó 0-0 ante la UCR, como visitante, pero bien pudo ganar.

Al minuto 90, el portero de los celestes, Carlos Méndez, le detuvo un penal a Luis Ángel Landín; pese a ello, El Pelícano asegura estar feliz porque sumaron un punto y siguen de líderes del Torneo Apertura 2017.

Con este resultado, el Team llegó a 17 puntos, cinco más que Saprissa. Los morados aún deben completar el partido ante Grecia, suspendido por amenaza de bomba y que van ganando 6-1. Entre tanto, la UCR alcanzó seis puntos y se ubica en la novena casilla.

¿Qué opina del desempeño de su equipo en este partido?

Fue un encuentro de tú a tú, hicimos un partido bueno a nivel de lo que había que hacer, porque cuando la cancha no está para jugar, no pueden pedir milagros, pero al menos hubo esfuerzo en ambos equipos y nosotros tuvimos la oportunidad al final, pero así es el fútbol. Estamos en primer lugar, sumamos y estamos contentos aunque el resultado que queríamos era ganar.

El próximo sábado se enfrentan a Saprissa...

Del próximo partido hablaré durante la semana, no hoy, lo importante es que sumamos y seguimos en primer lugar.

Siete fechas y solo ha recibido un gol. ¿A qué se debe?

Cuando nos hacen un gol, es por el equipo, porque el fútbol es de conjunto. Si no nos han hecho goles, es por todos, desde adelante que defienden, porque eso conlleva un equipo sólido atrás. Todavía nos falta ser más finos adelante, pero ya llegarán más goles.

Ante la UCR actuaron algunos jugadores que no lo venían haciendo, y mostraron un buen nivel. ¿Qué opina de ello?

Se ratifica que en Herediano puede jugar cualquiera, los muchachos lo hicieron bastante bien. Fue un partido bastante bueno, no se ganó por circunstancias, fue un partido de tú a tú, no de pie a pie porque en esta cancha jugar de pie a pie es imposible.

¿Qué le dice a Landín después de fallar el penal en el último minuto?

Que es normal, todos han fallado algún penal, no pasa nada, seguimos adelante, estamos en primer lugar. Cuando un equipo no le hacen goles, se debe a todos los del Herediano, y si no se logró esa anotación, es por todos los de Herediano.