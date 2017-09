Hernán Medford: 'Herediano le pasó por encima a Carmelita'

Heredia

Herediano llegó a 24 puntos en el Apertura 2017 tras vencer 2-0 a Carmelita en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.

El campeón nacional se mantiene como el único equipo invicto en el torneo, pero para el técnico rojiamarillo Hernán Medford, lo más importante es que sus hombres sellaron un triunfo más.

-- ¿Qué puede decir del partido?

Muy contento después de ganar un partido que se jugó bastante bien, Carmelita vino a lo suyo, a defenderse totalmente. Es respetable, pero nosotros al final nos llevamos un triunfo con todos los méritos.

-- Eso le pasará contra otros equipos, ¿tiene que trabajar extra ante esas circunstancias?

Trabajar extra es lo que hicimos, por eso ganamos. Hubo alternativas, pero se tocó el balón de un lado para otro, ir por afuera. Tuvimos nueve remates y Carmelita ni uno. Era un ataque contra defensa y yo no los voy a criticar a ellos, yo los respeto. Al final no les salió porque no se llevaron un punto. Es un triunfo meritorio porque le pasamos por encima a Carmelita.

-- ¿Qué le parece lo que sucede en la punta del campeonato?

Recuperamos el primer lugar, tenemos un partido menos y podríamos volver al segundo lugar después del partido de este domingo entre Santos y Saprissa.

"El miércoles sí dependemos de nosotros para consolidar el primer lugar. Estamos haciendo un buen trabajo. Seguiremos corrigiendo errores, el campeonato ha sido interesante, con intensidad, mucho ritmo y va en crecimiento el fútbol. Termino contento y en primer lugar al menos de aquí a que termine el otro partido que falta este domingo.

-- ¿Por qué no se incluyó a Esteban Granados?

Yo no doy explicaciones de por qué no pongo a un jugador, no se la doy ni a ellos ni a nadie porque es una decisión mía.

-- ¿Qué le falta por mejorar?

Los detalles los hablamos en el camerino, ustedes como periodistas pueden analizar y sacar sus conclusiones, cada uno tendrá sus conclusiones, aunque estemos líderes e invictos por muchos partidos, a veces hay que sumar lo del año pasado porque es una seguidilla, sumamos 18 o 19 partidos. Soy consciente de que tenemos que mejorar y para eso es el trabajo de día a día.

-- ¿Cuánto ayudaron las variantes de jugadores y en el sistema táctico?

Nosotros cambiamos tres veces el sistema táctico porque era la forma de ver cómo quebrábamos ese bloque que tenían ellos de casi diez hombres, hubo variantes.

"El jugador que entra tiene que hacer diferencia y pasó en los partidos atrás, aquí cualquiera puede iniciar. Quizás el miércoles vean a otros jugadores porque vamos a una cancha diferente y habrá cambios. Lo bueno es que tenemos con qué.

-- ¿Qué tan complicado se le hace escoger a los jugadores que estarán en ciertos partidos?

Es complicado, yo creo que la responsabilidad de uno es difícil porque la calidad de jugadores es buena, pero tienen que asumir la decisión. A veces he usado la rotación y sale bien. Esas son las broncas bonitas que le gustan a los jugadores.

-- ¿La segunda vuelta será más cerrada?

Nosotros estamos conscientes de que la mayoría de equipos se van a venir a encerrar acá, cuando un equipo se abre nos ponemos contentos, pero yo no voy a criticar. Eso es válido. Uno no tiene que criticar al rival y quizás uno les copie en un partido.

-- De los 14 jugadores, diez remataron a marco, ¿es claro que cualquiera puede resolver?

Cualquiera puede resolver y cualquiera puede tirar a marco, cuando un equipo está encerrado es remates desde afuera. Fueron unos 30 tiros a marco. El primer gol fue un autogol, pero nosotros lo buscamos y al final lo merecíamos de tanto llegar y nos vamos con un 2-0 contentos, si ellos se hubieran llevado un punto hubiese sido bien por ellos, pero nosotros fuimos mejores.