Hernán Medford: 'No estoy nada contento porque era un partido que había que ganar'

Heredia

Al ingresar a la sala de prensa, el rostro de Hernán Medford reflejaba el resultado del campeón nacional en su estreno en el Apertura 2017, tras empatar sin goles ante Guadalupe FC.

¿Qué analiza del juego?

Con un resultado así no está uno nada contento porque es un partido que había que ganar, pero hay que darle méritos al rival, que pudo rescatar un punto y nosotros recapacitar de que tenemos que mejorar, debemos tener otra actitud, tenemos que dejar cosas pasadas ya que a veces es un problema en un equipo que queda campeón, que se relajan algunos, pero está iniciando esto.

¿Le sorprendió el planteamiento defensivo del rival?

No, es que casi siempre todos los equipos vienen a jugar de la misma forma y hay que darle méritos, que también eso es parte del fútbol y nosotros que no supimos concretar, tuvimos bastantes llegadas, pero no fuimos efectivos. Guadalupe hizo algo bien, que fue defenderse bien y nosotros algo mal, que no tuvimos la capacidad de definir.

¿Pesó que Rándall Azofeifa y Johnny Acosta estuvieron en la Copa Oro para que no jugaran esta vez?

Yo no doy explicaciones, por qué Azofeifa y por qué Acosta... si hay 26 jugadores más. No nos acomodemos a la situación, porque si hubiésemos ganado no estarían preguntando eso, ni se hubieran acordado que existían. Yo no les doy explicaciones ni a ellos ni a ustedes (periodistas), porque si en el otro partido no juega fulano hay que dar explicación y no. Puede jugar cualquiera y uno como entrenador puede ser que atinó o puede ser que no atinó. Son ciertas cosas en las que uno puede fallar.

¿Tiene muchos delanteros, cómo ve el desempeño?

Es que fue un ataque contra defensa, por eso digo quién fue más efectivo, la defensa de ellos, se defendieron bien y esos son méritos. No fuimos efectivos, esa fue la parte mala del equipo. No tuvimos problema con dos o tres remates de ellos y cuántas opciones de nosotros, ahí sí fallamos nosotros y ellos tuvieron la virtud de defenderse bien.

Herediano es favorito. ¿Eso es presión para ustedes?

No, porque yo lo dije en la semana que no somos invencibles, tenemos buenos jugadores, pero no somos invencibles en el mundo y menos nosotros, hay que ubicarnos y poner los pies en la tierra. Estamos empezando.