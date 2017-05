Comité Disciplinario frena en seco la última movida de Herediano con Elías Aguilar

Aguilar no se presentó a la audiencia ante el órgano de Unafut excusándose en una lesión. El abogado florense pidió que se cambiara la fecha de la audiencia, lo que le permitiría jugar ante Saprissa. Sin embargo, el Disciplinario mantuvo la comparecencia y lo sancionó con tres juegos por insultar a árbitro

Esta vez, la jugada legal no le salió bien al Herediano. Elías Aguilar debía presentarse ayer a una audiencia ante el Comité Disciplinario para dar su versión sobre los hechos ocurridos después del duelo ante la S por la cuadrangular, cuando ingresó al campo de juego estando sancionado y le gritó improperios al árbitro Keylor Herrera.

El futbolista no se presentó, excusándose en que se encontraba lesionado. Con esta maniobra, el abogado del Team, Pastor Bonilla, le solicitó al Disciplinario que se corriera la fecha de la audiencia, ya que el futbolista no estaba en condiciones para asistir a ella.

Sí el órgano de la Unafut aceptaba dicha petición, Aguilar hubiera podido estar presente en el duelo de este miércoles frente a los morados, en caso de que se recuperara de su lesión.

Sin embargo, el Disciplinario consideró que la dolencia no limitaba su presencia, pues aunque los florenses presentaron un dictamen médico del Instituto Nacional de Seguros para demostrar la lesión, en ningún lado menciona que debía estar en reposo absoluto.

Por lo tanto, Aguilar recibió tres partidos de sanción, lo que le impide disputar el juego de este miércoles ante los morados y un eventual partido de ida de la final ante la S.

"Se decidió por unanimidad rechazar el proceso presentado por Herediano. En ese sentido, no hubo un error del árbitro para identificar a Elías Aguilar como la persona que profirió los insultos", explicó el presidente del Comité Disciplinario, Milton Castro.

La jugada florense nació después del cotejo frente a Saprissa, cuando la dirigencia florense interpuso un recurso para que no se sancionara a Aguilar por un supuesto "error de identidad" durante el partido en la Cueva, cuando aun sancionado, ingresó al campo sin autorización y con el aval del club, para gritarle improperios a Herrera.

Ese era el segundo partido de castigo que cumplía Aguilar, de una anterior sanción de tres juegos que le impusieron por ofender al árbitro durante el último duelo de la fase regular ante Limón.

Según la versión de los rojiamarillos, Aguilar no había proferido insultos contra los silbateros ante Saprissa y lo que hubo fue una confusión con los videos. Sin embargo, el Comité Disciplinario consideró que la prueba presentada por el Team estaba sesgada, pues las tomas venían incompletas.

Después de escuchar el testimonio de los jueces, del comisario de seguridad y de valorar otras imágenes presentadas por la Comisión de Arbitraje, el Disciplinario determinó que hubo "mala fe" de los rojiamarillos al presentar las pruebas incompletas.

Lo castigó con ¢500.000 por instaurar un proceso de investigación de mala fe y con otros ¢500.000 por permitir que el jugador ingresara al campo aun cuando estaba sancionado.

Como el Disciplinario se reúne cada martes, los rojiamarillos pidieron la investigación por 'error de identidad' y alargaron el posible castigo para el jugador, lo que le permitió jugar ante Santos y Limón; en estos duelos anotó dos goles y dio una asistencia, siendo pieza clave.

Los movimientos legales del Team terminaron siendo un arma de doble filo. Aguilar fue pieza vital para que su equipo ganara los últimos dos cotejos y diera un paso gigante hacia la gran final.

En contraparte, la sanción no se puede apelar, por lo que el jugador se perdería un eventual juego de ida de la final. Si Herediano no hubiera solicitado el recurso de investigación, a Elías solo le quedaría un juego por cumplir y llegaría a tiempo a la final.

Una por otra. Aunque es evidente que el papel del futbolista en los últimos dos duelos fue fundamental para que Herediano se acercara a la disputa por el título ante la S, también está claro que será difícil para los florenses suplirlo en una posible lucha por la corona.

Milton Castro, presidente del Comité Disciplinario de la Unafut

"Esta sanción no tiene recursos de apelación"

Elías Aguilar no se presentó a la audiencia. ¿Pudo haber afectado esto en la decisión final del Comité Disciplinario de castigarlo con tres partidos?

Elías fue notificado de que había una audiencia. La persona que está siendo investigada tiene el derecho de estar en la audiencia pero no es obligatorio. Vino un representante legal de él que presentó una incapacidad del INS, señalando que no podía estar en la audiencia porque estaba bajo incapacidad.

"El Tribunal consideró que por la naturaleza del proceso sumario no podíamos cambiar esta audiencia para otro día. Únicamente se pueden analizar sanciones o eliminación de sanciones en reuniones ordinarias, y la próxima reunión ordinaria se tendría que realizar hasta que se efectúe la próxima fecha del campeonato, esto reñiría con el proceso sumario y por eso consideramos que estaba bien representado. La respuesta es que el no se presentó al creer que no podía hacerlo porque estaba incapacitado.¿Puede apelar Herediano la sanción del jugador?

Por la sanción que se está aplicando no tiene recursos. Tiene derecho a un recurso de revocatoria, que podría presentarlo para la próxima sesión ordinaria. Tendría que presentarlo aduciendo que la resolución está mal tomada. No hay una forma de impugnar el recurso ante otro órgano.

¿Este derecho de revocatoria abre la puerta a que se haga un análisis nuevo, y que mientras esto se defina, el jugador pueda disputar un partido de nuevo?

Los recursos de revocatoria no suspenden la aplicación de las sanciones. A pesar de que lo presente, no se suspende la sanción aplicada.

¿Cuál fue el recurso presentado por el abogado del Herediano?

La pretensión que tuvo el representante legal de don Elías (Aguilar) y del Herediano es que como él no estaba presente, que no se hiciera la audiencia y que se pasara para otro día.

"El tribunal analizó el fondo del asunto, lo meditamos entre los cinco miembros, que estuvieron de acuerdo en que la audiencia tenía que realizarse, que no se podía suspender. Tengo que decir que la incapacidad, que es un dictamen del INS, no dice que él esté imposibilitado de presentarse a esa audiencia".