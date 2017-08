Herediano se rehúsa a ser un trampolín para Cartaginés

Nueve puntos separan a Herediano de Cartaginés en el torneo. Los florenses son líderes y aún no pierden en cinco fechas, mientras que los brumosos son décimos y no todavía no ganan. Sin embargo, en el Team no les pasa por la mente ser un trampolín para los centenarios en el juego de este domingo a las 4 p. m.

Hernán Medford, técnico de los rojiamarillos, no es de los que ve los números y se confía, por el contrario, considera que este es uno de los momentos más complejos para toparse a los blanquiazules, ya que, a su parecer, la mejor forma de que el rival se lave la cara es repuntando ante el actual campeón y líder del certamen.

"Todos los partidos los vemos iguales y tienen la misma importancia y dificultad. Cartaginés puede estar desesperado y son los equipos que cuestan más. Al final ellos lo que buscan es una motivación y esa motivación puede ser ganarnos", señaló el estratega.

Medford no perdió hasta ahora cuando visitó a la Vieja Metrópoli con la camiseta florense; en dos presentaciones en el Fello Meza, acumula un triunfo y un empate (0 a 3 en el Verano 2017 y 2 a 2 en el Invierno 2016).

El estratega afirma que está preparado para una sorpresa de Javier Delgado, tomando en cuenta que por lo general se busca cambiar de nombres y esquema cuando no se dan los resultados y se pierde de la forma en la que lo hicieron los brumosos a mitad de semana ante Saprissa (3 a 0).

Hernán prefiere afinar el accionar de un plantel que hasta ahora apenas recibió un gol en cinco presentaciones y que suma siete goles a favor. El técnico deja de lado las dificultades que atraviesa un Cartaginés que solamente registra un tanto a favor y que aún lidia por sacudirse de un inicio complejo ante ausencias por sanción y lesión.

"El planteamiento nuestro es muy claro y por algo somos el equipo más sólido de visitante. Debemos mantener el primer lugar y para ello necesitamos seguir sumando. De ellos no tenemos claro lo que pueden hacer, porque cuando uno pierde algunas veces cambia de jugadores o hasta de sistema", agregó.

En el Team son ambiciosos y por lo mismo adelantan que saldrán a proponer en el Fello Meza y no le darán espacio al oponente, sin importar que son visitantes. Sostenerse en el liderato es su gran objetivo.

"Debemos mantener el primer lugar, porque el segundo no está muy lejos. Nuestra obligación es ir a buscar el triunfo en Cartago y hacer un partido inteligente. Cuando se está en primer lugar, se tiene un inicio ideal. Ahora debemos mantenernos y por más que se hable de que Cartago pasa por una racha, no será nada fácil", concluyó el estratega.