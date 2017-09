Henrique Moura considera que cancha del estadio Juan Gobán es similar al asfalto

Henrique Moura, defensor brasileño de Saprissa, aseguró que poco a poco se acopla a las canchas sintéticas de Costa Rica.

La primera experiencia de Moura en este tipo de superficies fue el pasado 13 de agosto en la derrota 3-1 ante Limón en el Juan Gobán. Este sábado probará la del Rosabal Cordero, pero confía en que no es tan mala como la de Limón.

"Nunca había jugado en grama sintética, la primera vez fue contra Limón y creo que es la peor cancha en la que he jugado en mi vida. Parecía que se jugaba en asfalto", contó el sudamericano.

En la Primera tica, la mitad de los equipos de los equipos tienen como sede una cancha aritificial. Además de Herediano y Limón, utilizan cancha sintética Guadalupe y Carmelita (ambos en el Colleya), la UCR (en Desamparados) y Santos (en el Ebal Rodríguez). En tanto, optaron por gramilla natural Saprissa, Alajuelense, Cartaginés, Liberia, Grecia y Pérez Zeledón.

Moura aseguró que en el vestuario morado consultó sobre el estado de la cancha del Rosabal Cordero, terreno que visitará este sábado a las 8 p. m.

"Mis compañeros me dijeron que es una cancha nueva y está bien tratada, así que no vamos a tener dificultades. Eso no va a ser factor en el juego"; detalló.

En su criterio, hay algunas diferencias notables de un césped natural a uno sintético y el principal es el "pique del balón, pues la pelota tiene la tendencia de subir más".

Para el zaguero, la clave está en la concentración y lectura de partido a la hora de anticipar algunas jugadas y que el balón no corra de más.

En otros temas sobre su adaptación, el extranjero reveló que poco a poco se acopla al idioma para que no dificulte comunicarse con el resto del camerino en los compromisos.

El futbolista ya está habilitado luego de cumplir un juego de sanción por la expulsión en el clásico nacional.