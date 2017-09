Heiner Mora relega a la banca a los dos laterales izquierdos natos de Saprissa

Heiner Mora empezó la pretemporada como lateral derecho, su posición habitual. Incluso, con la llegada de Lemark Hernández, el futbolista pensó que iba a jugar en su puesto habitual, pero lo hace a perfil cambiado.

Mora le ganó el duelo por la titularidad a Joseph Mora y a Lemark Hernández, los dos carrileros izquierdos natos del plantel.

Al Titi, como le dicen al futbolista, no le disguta ese puesto. Cuenta que siempre está a disposición del técnico, pero en el inicio de temporada creyó que jugaría por la derecha.

"Sé que está Lemark (Hernández) por la izquierda, que de hecho para eso lo trajeron, para no tener que estar poniéndome en varias posiciones y poder acoplarme más a la banda derecha", reconoció Mora en conferencia de prensa el pasado 8 de agosto.

Sin embargo, el futbolista ha sido utilizado a perfil cambiado en gran parte de la primera vuelta. Suma 699 minutos en nueve partidos, según datos de la Unafut.

Mientras, Jospeh Mora contabiliza 371 minutos en cinco juegos y Lemark Hernández 125 minutos en dos compromisos. El primero ha tenido algunas lesiones y el segundo había sufrido una intoxicación, según reveló Vladimir Quesada, asistente técnico morado el 4 de setiembre.

"Toda la pretemporada la hice de lateral derecho y estaba con buen nivel, pero no se me dio el inicio por lesión. Jordan Smith lo hizo bien, llegó mi momento y por circunstancias de fútbol se me da la oportunidad de jugar por la izquierda. Eso es bueno para el equipo", indicó Mora este martes en conferencia de prensa.

La regularidad que ha tomado el futbolista le permite soñar con un posible llamado a la Selección para los juegos eliminatorios ante Honduras y Panamá, del 6 y 10 de octubre, máxime por la lesión del carrilero derecho de Alajuelense José Andrés Salvatierra, quien estaría fuera al menos 10 días.

"En mi mente siempre va a estar la Selección, es el máximo orgullo estar ahí y representar los colores del país. Sé que hay circusntancias que me han impedido estar, pero estoy trabajando para que se me pueda dar el llamado", externó.

Al ser consultado sobre si considera que pierde opciones en la Sele por jugar en la izquierda, respondió: "La verdad no creo porque el profesor (Óscar Ramírez) ha sido muy claro que le gusta el futbolista polifuncional y yo puedo jugar en varias posiciones, eso me hace un candidato, pero bueno, no se me ha dado el llamado".

En su criterio, actuar por la izquierda cambia su labor en cuanto a la recepción del balón, pues no lo hace con su pierna fuerte, pero detalló que ha efectuado trabajos extras para acoplarse a la función."Eso me ha ayudado a poder mejorar en ambas posiciones".

Por su parte, el estratega Carlos Watson manifestó que ha mantenido a Henier en ese puesto porque ha mostrado un buen rendimiento.

"Es decisión mía, ellos están muy bien (Joseph Mora y Lemark Hernández). Hemos mantenido a Heiner porque así hemos venido jugando y las cosas han salido bien. Cuando Heiner estaba en banca ustedes (la prensa) me preguntaban por él, porque mantuve a Joseph y a Jordan (Smith) porque venían haciéndolo bien", concluyó Watson.