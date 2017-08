Harold Wallace: 'Benito Floro quiere verle la cara de tonto al aficionado'

Harold Wallace, exjugador de Alajuelense, alzó la voz luego del fracaso de la Liga en la Concacaf. Asegura que el discurso del técnico Benito Floro provoca rabia entre los aficionados, pues no es la realidad de lo que se muestra en el terreno de juego.

Wallace aseguró que en la institución no hay quien contradiga al estratega español y ese uno de los principales problemas del club. Además, indicó que no le augura mucho tiempo más a Floro en el país.

También externó una opinión crítica sobre los refuerzos que fichó el club en este último semestre.

¿Qué opinión le merece la eliminación tempranera en Concacaf?

Estoy realmente triste como exjugador de una Liga ganadora, de una Liga muy competitiva. Ver la situación que está pasando no es nada alentador ni mucho menos motivador para los aficionados, que son quienes sufren y están con el equipo día a día. La Liga tiene que tomar una decisión al respecto para intentar cambiar el rumbo, que se ve bastante limitado a la hora de enfrentar.

¿Cuál podría ser esa decisión?

Primero no soy nadie para tomar esa decisión, pero pienso que, por razones obvias de presupuesto, la Liga no pudo hacer un equipo altamente competitivo, pero lo entiendo porque no tiene el recurso para contratar jugadores del nivel que hubiera deseado, por eso se vio obligada a contratar jugadores que lo hacían bien en clubes no tradicionales.

"La camiseta pesa porque no hay esa experiencia, yo lo he venido diciendo y el tiempo me ha dado la razón, los refuerzos no han venido a aportar absolutamente nada. El equipo es corto en cuanto a planilla, le hacen falta futbolistas de peso".

¿Qué piensa de Benito Floro?

La dirección técnica no me convence, aunque el señor Floro tenga el cartel que tiene, ha venido a menos y se dejaron llevar por otras cosas. En nuestro medio hay gente con mucha más capacidad, que quiere hacer las cosas bien y que pueden sacar el equipo a flote el equipo sin pedir mucho.

"Creo que no me termina convencer por el discurso cuando pierde partidos y la forma en que alinea al equipo, la última vez dejó a algunos jugadores titulares para ir Honduras. Hay cosas que uno no termina de entender. Habrá que ver qué es lo mejor, si prescindir de sus servicios o mantenerlos, tengo mis dudas en ese".

¿Cómo analiza el discurso de Benito Floro?

Eso es lo que me pone con rabia, quiere verle la cara de tonto al aficionado y hoy en día no es así, los seguidores saben, analizan, entienden y son apasionados. No se puede salir todos los domingos con lo mismo, yo pienso que es mejor ser sincero, decir las cosas como tienen que ser y le cae mejor al aficionado, que le estén diciendo mentiras todos los domingos porque eso es lo que ha causado alguna molestia.

"El señor Floro siempre tiene une excusa, solo él ve a su equipo bien, dice que mereció mejor suerte y al final todo el mundo ve que no. La afición se hace sentir con sus silbidos y sus gritos de ¡fuera Floro!, no están viendo mejoría en el equipo. Si usted viene y ve un equipo agresivo, que va al frente y pierde, se va tranquilo, por ejemplo el partido que perdió Grecia ante Alajuelense (0-3), eso fue un espejismo. Si usted pierde como jugó Grecia ese día se va tranquilo porque hay un crecimiento, pero cuando ve que no tiene una idea de juego, ahí preocupa. Por eso es que tienen que llevarlo a cuentas, el problema es que en la directiva no hay nadie que le pida cuentas.

¿Qué criterio le merece su posición como técnico y gerente?

A la directiva le doy puntos a favor, el haber colocado esa gramilla híbrida es uno de los puntos de nota 100, pero hay otros que no, por ejemplo darle todo el poder a Floro para que sea gerente y técnico es un error, no puede cumplir la doble función con el tiempo que se requiere.

"Cómo hace para dedicarse al primer tiempo y ser gerente, y lo segundo, no tiene a alguien que le jale el mecate, Floro es su propio jefe. Yo creo que está en una zona cómoda, donde la directiva es su jefe, pero le tienen mucho respeto y no se animan a llamarle la atención, hay que decir las cosas como son".

¿Los refuerzos están debiendo?

Eso no es culpa de la institución, el no tener recursos económicos para traer jugadores de alto calibre la han hecho ir por algunos jugadores que sobresalen en otros equipos y, ojo, de media tabla para abajo, que eso viene siendo como una lotería, no garantiza que lleguen a la Liga y den el salto. Por experiencia yo he visto que a jugadores que vienen de equipos pequeños le cuesta muchísimo.

"Lo ideal era traer extranjeros de peso, pero cuesta con un nacional, imagínese con un extranjero. Yo lo vi en mi trayectoria porque hay presión, domingo a domingo tienen que demostrar. Yo en eso sí estoy 50 a 50 con la directiva, porque yo sé la necesidad".

Al inicio se vendió la idea de un proceso, pero ¿dónde están los jóvenes?

Era mejor darles chance a los jóvenes para que se fueran desarrollando y tenerlos a punto, pero le quitan oportunidad a otros que terminan a préstamo y hasta se pueden perder, eso es lo que más duele y le critico yo a la directiva de la Liga, y la responsabilidad es del técnico.

"Floro fue el que los vio y contrató y ni los utiliza. Por ejemplo, cómo va a tener un extranjero como Iago Soares y uno no lo ve nunca jugando y gana mucho dinero; es pérdida para el equipo, creo que esas cosas la directiva tiene que achacárselas a Benito".

Como excarrilero, ¿qué análisis puede hacer de la contratación de Ivan Luquetta y su juego como lateral derecho?

Realmente no lo conozco, lo he visto en los juegos que ha hecho y no tiene las caracteristicas para jugar esa posición, no digo que sea malo, imagínese que no era lateral derecho y lo ponían ahí; esos cuestionamientos hay que decirlos al técnico.

"Yo no estoy ahí, no sé si es que no hay lateral derecho en la Liga y tienen que improvisar al joven, eso puede pasar y más bien él (Luquetta) está haciendo todo el esfuerzo y se sacrifica, pero no tiene las características".

¿Se tambalea Benito Floro en sus cargos en Alajuelense?

Tiene una semana muy complicada, ya fracasó en el intento de estar en Concacaf, eso era muy importante para la Liga, porque hace muchos años no estaba en Concacaf y para cualquier club nacional estar en competencia internacional es vital.

"Ya ahí entramos en el primer fracaso y tiene una semana complicada, enfrenta a Herediano y al Saprissa (26 de agosto) y esos partidos la afición no los perdona, para que se quede tiene que ganar una forma convincente y mejorar, no es que va a estar ahí tranquilo en el promedio, necesita convencer y tiene esas dos pruebas de fuego, si no le va bien el fin de semana, no le auguro mucho tiempo más en Costa Rica".

La era de Benito

Presentación en el Morera Soto

El 27 de diciembre del 2106, el técnico español Benito Floro fue presentado a la afición con un entrenamiento a puertas abiertas. En la actividad los hinchas manudos corearon su nombre y alentaron para darle una cálida bienvenida al estratega.

Primer partido ante Santos

El 7 de enero del 2017, con Benito Floro en un palco (porque no está habiltado para dirigir aún), Liga Deportiva Alajuelense perdió contra Santos (2-1) en el primer examen del timonel al frente del equipo erizo.

Su primer clásico

El 25 de febrero del 2017 cayó en su primer clásico nacional 2-1 disputado en el estadio Ricardo Saprissa. Daniel Colindres y Julio Cascante anotaron para losm orados, mientras Kenner Gutiérrez para los manudos.

Su primer clásico en la Liga

El 1° de abril del 2017, Floro triunfó en su primer clásico disputado enel Morera Soto (3-1). Jonathan McDonald, Michael Umaña y Kenner Gutiérrez marcaron para los erizos, mientras Jordan Smith para los tibaseños.

Eliminado

El 16 de abril del 2017 Alajuelense se despidió del Torneo de Verano 2017 con un triunfo 3-1 ante la Universidad de Costa Rica. No le alcanzó a Floro para llegara la cuadrangular.

Inicio del Apertura 2017

El 30 de julio del 2017, Floro y compañía iniciaron el nuevo torneo con goleada 3-0 ante Grecia. El partido fue abierto y al final, los erizos ganaron el primer compromiso del semestre.

Debut de Gramilla

El 6 de agosto del 2017, se escuchó el ¡Fuera Benito! por primera vez en el Morera Soto con el empate 2-2 ante Santos de Guápiles en el estreno de la gramilla híbrida.

Concacaf

El 10 de agosto del 2017, Benito Floro y Alajuelense firmaron un fracaso con la eliminación tempranera en Concacaf con un 3-0 global a favor del Olimpia de Honduras.