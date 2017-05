Hansell Arauz queda fuera de Saprissa

Fútbol Nacional

El jugador Hansell Arauz no sigue en el Saprissa. El futbolista terminó contrato a partir del Verano 2017 y tras una extensa reunión con Paulo Wanchope, gerente deportivo morado, acordaron la no renovación del vínculo contractual.

César Carrillo, representante del jugador, comunicó que el futbolista está en la etapa final de la recuperación de una ruptura de ligamento cruzado anterior en su pierna izquierda.

"Todavía le falta un poco de tiempo para estar bien. Le quedan 22 días para estar de alta, esperamos colocarlo en otro equipo pronto para que llegue ya recuperado", comentó Carrillo a La Nación.

Seis minutos después, el Monstruo hizo oficial la salida de Arauz de la institución con un escueto comunicado de prensa.

"La institución agradece la entrega y dedicación demostrada por el futbolista mientras vistió la camiseta saprissista, y le desea éxito en sus nuevos retos a futuro", citó el boletín.

El jugador ganó cuatro títulos con la S.











