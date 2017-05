Hansell Arauz: 'Demostré mi calidad y nunca me pesó la camiseta'

Fútbol Nacional

El jugador Hansell Arauz se mostró agradecido con Saprissa luego de que este martes se diera a conocer que no renovarán su contrato.

Arauz atendió a La Nación con más calma luego de asumir el golpe de la noticia. Aseguró que está en la etapa final de su recuperación tras una ruptura de ligamento cruzado en su pierna izquierda.

Además, externó que se marcha satisfecho luego de ganar cuatro títulos y ser protagonista en el cetro número 30.

¿Qué le deja su paso por Saprissa?

Me voy con muy buenos amigos y muchos recuerdos, gané títulos que era lo que yo quería. Uno se da más valor y gracias a Dios fui protagonista en la mayoría de los cetros, porque fueron cuatro campeonatos y un subcampeonato.

¿Cuál le quedó más guardado en la memoria?

El título 30 del club, era mi primer campeonato, siento que tuve un muy buen torneo, venía con muchas ganas de demostrar, cuando uno llega a Saprissa hay mucha presión porque la gente dice que ahora cualquiera se pone esa camiseta, pero no todos juegan bien porque la afición es exigente. Ver la felicidad de mis compañeros y de la afición cuando pude anotar fue increíble porque el equipo tenía varios años de no ganar y me queda en la memoria, es algo muy bonito.

¿Por cuáles aspectos le gustaría que lo recordara la afición morada?

Cada momento siempre traté de darlo todo. Quizás en algunos partidos no fueron los mejores, pero siempre vieron ese esfuerzo y trabajé por el bien del equipo. Muchos me recuerdan el título 30 porque sé lo que significaba ese título, pero me reconocen el trabajo. He recibido muchos mensajes de apoyo y me deja contento porque sé que demostré la calidad de jugador que soy y que nunca me pesó la camiseta.

¿Vio el respaldo de la afición en redes en las últimas horas?

No soy de usar mucho las redes sociales, he visto que me mandan fotos de que la afición no está contenta, pero uno tiene que saber en qué posición está, uno era un empleado más y como futbolista tiene que respetarla.

¿Cómo se va del club?

Muy agradecido porque con las dos lesiones siempre estuvieron pendientes de mí, nunca se separaron. La primera lesión la superé muy bien, dijo el doctor que fue en un tiempo récord, en esta estoy en la fase final de mi recuperación para estar al 100%. Estoy agradecido porque nunca me dejaron solo.

Usted llegó como atacante, pero solo un torneo jugó ahí. ¿Cómo fue asumir un nuevo rol?

Sabía que el equipo me necesitaba en esa posición. Me voy contento porque cuando jugué de volante y de lateral lo hice bien, por rendimiento nadie me puede achacar nada.

¿Qué viene para el futuro?

Yo no cierro las puertas a ningún club, estoy dispuesto a buscar ofertas, no tengo que demostrarle nada a nadie, Costa Rica sabe el jugador que soy y lo que puedo aportar. Quiero recuperarme al 100% para dar lo mejor de mí.











