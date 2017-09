Guilherme Farinha: 'Fue un partido interesante y tuvo un resultado correcto'

Guilherme Farinha, técnico de Carmelita, calificó de justo el empate 1-1 ante el Santos en el estadio Colleya Fonseca.

¿Qué análisis saca del juego?

Fue un partido muy complicado. Siento que estuvimos muy fuertes en el segundo tiempo, pudimos empatar y ganar. Vi muy bien al Santos, nos complicó la vida con algunas combinaciones, pero por todo lo que pasó pienso que fue un partido interesante y tuvo un resultado correcto.

¿Qué opinión tiene de Olman Vargas, quien es el goleador del torneo?

Nos da mucho respaldo, tiene cinco goles y es un jugador que puede marcar en cualquier momento. Estoy muy contento por él, por el equipo y su familia. Estoy muy feliz por su buen momento. Tiene mi confianza incondicional.

¿Siente que la expulsión de Ignacio Quesada fue justa?

Me pareció injusta. Ignacio Quesada esconde las manos, las piernas y hasta la cabeza para no golpear a nadie. Ya no podrá jugar el partido ante Limón, pero ya tengo en mi cabeza su sucesor.

¿Qué espera del juego ante Limón, considerando que Carmelita viene jugando muy bien?

Lo agradezco, pero el equipo aún no está como nosotros queremos. El campo es un sintético malísimo, pero en esa cancha vamos a jugar. Limón es un equipo muy fuerte allá. Nosotros los estudiamos y sabemos de todas las fortalezas. Vamos bien estudiados y bien planteados. Sabemos cómo podemos sacar el resultado.

¿Cómo está Anderson Andrade? ¿Puede jugar pronto?

Está en déficit físico, pero está entrenando muy fuerte. Cuando lo tenga al tope va a ser otro equipo.