Guilherme Farinha: ‘Lo que dijo Jozef Miso quedará en su conciencia, tengo la mía tranquila’

Marca a presión

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

¿Cómo se prepara para el debut ante su exequipo?

A mí no me gustaría mucho hablar del rival, me gustaría hablar de mi equipo. Mis muchachos trabajaron muy bien, estoy muy contento con mi plantel y todos mis jugadores. Nos preparamos primero para lo que queremos hacer nosotros y también hicimos un análisis del adversario.

LEA: Jozef Miso sobre Guilherme Farinha: 'Es un excompañero de trabajo y nada más'

¿Qué significa enfrentar a la UCR y a Jozef Miso, quien dijo que usted hizo todo a las espaldas de él cuando dejó el banquillo de la Universidad?

No quiero hablar de lo que ese señor habló, lo que él dijo queda en la conciencia de él y yo tengo la mía tranquila. Yo soy un líder y tomo las resoluciones y las decisiones que me competen y nada más. Con la UCR estoy muy agradecido porque me abrió las puertas.

¿Saludará a Miso antes o después del juego?

Ya dije lo de Miso y queda a conciencia de él.

¿Qué ha cambiado en Guilherme Farinha en estos últimos años antes de llegar de nuevo a la Liga?

Cambié. La primera vez que tuve el honor de trabajar en esta gran institución no tenía canas, ahora tengo algunas, tampoco tenía la experiencia que he acumulado. Yo era más extrovertido, era más joven, hoy por hoy estoy más moderado, pero el cariño y mi forma de ser con los jugadores es mi alegría de vivir.

¿Cuánto cambiará la Liga en lo que ha venido mostrando?

Hoy en día todos los entrenadores son muy buenos, todos se preparan muy bien, unos más que otros, pero así es el fútbol”.

”Probablemente cuando yo llegué, miré a jugadores que no escuchaban música, que no tenían una sonrisa, mirando al suelo y preocupados por la situación. A mí me gusta abrazar la vida y yo transmito esa alegría de vivir y la transmito a mis jugadores”.

¿Ya definió a su capitán?

Yo entendí que mi capitán era mi jugador Pablo Gabas.

¿Hará muchos cambios?

Cada futbolista va a jugar en su posición, pues quiero potenciar las cualidades de mis jugadores, por tanto, jugarán en la posición que más les gusta para que se sientan cómodos.