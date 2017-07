Guilherme Farinha, técnico de Carmelita: 'Saprissa mereció ganar, pero no necesita del árbitro'

¿Cuál es el análisis del partido ante Saprissa?

Saprissa mereció ganar, fue superior de principio a fin, pero no necesita de la ayuda de los árbitros. En el primer tiempo entramos sin actitud, pero en la segunda parte se vio diferente y se jugó mejor. Cuando estuvimos 3-2 hubo un penal claro en el área del Saprissa y si lo pitan cualquier cosa pudo pasar, pero al final en un contragolpe nos marcaron el 4-2.

¿El Carmelita del segundo tiempo es el equipo que usted quiere?

No, este equipo de Carmelita no fue el espejo de mi persona. La reacción que tuvimos fue bonita, positiva y con el 3-2 no se marcó un penal a nuestro favor, pero no quiero hablar más de eso. En cambio, nos marcaron un penal de un jugador de Saprissa que se mandó de piscina. Pero no me gusta hablar de los árbitros. A nosotros nos salen caro esos errores, pero bueno, ya terminó el partido y espero mirar a Carmelita en el próximo partido que se asemeje más a mi imagen.

¿Por qué incluyó hasta en el segundo tiempo a Adrián Marrero y Hansell Arauz?

Es muy sencillo, Marrero y Arauz hace una semana empezaron a trabajar físicamente, no aguantan los 90 mimutos, por lo que no sabía cómo iban a reaccionar al final. Preferí ingresar con jugadores que estuvieran bien e ingresarlos a ellos en el segundo tiempo, y me parece que con el cambio táctico el equipo mejoró mucho en el aspecto futbolístico.

¿Cómo afectan las decisiones arbitrales que sufrió el Carmelita de cara a los próximos partidos?

El próximo partido el Carmelita tiene que entrar mentalizado en ganar. Nosotros siempre vamos mentalizados a ganar, no a perder un partido. ¿Para ustedes el penal del Saprissa fue penal? ¿Debieron pitarnos un penal a nosotros?...