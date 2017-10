Guadalupe, Cartaginés y la UCR extrañan la sensación de ir ganando

A Guadalupe, Universidad de Costa Rica y Cartaginés se les volvió costumbre estar abajo en el marcador.

Estos tres conjuntos son los que menos minutos tienen con el marcador a su favor en lo que va del Apertura 2017, lo que los tiene muy alejados de los puestos de clasificación.

Los guadalupanos son el peor equipo en este apartado, pues de los 1.260 minutos que han estado dentro del terreno de juego, solo en 91 han tenido el marcador a su favor.

Guadalupe FC le ha ido ganando a Santos en la fecha tres (44 minutos), después a Alajuelense en la quinta jornada (13 minutos), al Cartaginés en la ocho (33 minutos) y estuvo un minuto arriba ante Limón FC en la décima fecha.

"Los resultados no se han dado, ante Cartaginés ganábamos 2-0 y al final nos terminan dando la vuelta al minuto 82, pero el equipo se mostró bien. En Saprissa el equipo jugó con 10 desde el primer tiempo, hicimos un buen partido y hasta el 90 nos hacen el gol", detalló Antonio Abassolo, técnico de Guadalupe FC.

Para el estratega mexicano, su equipo no se ha visto tan mal desde su arribo al banquillo, luego de la destitución de Luis Fernando Fallas.

"Estamos preocupados porque los puntos no se nos dan, pero el funcionamiento del equipo no ha sido malo. Los planteamientos, los cambios y el análisis no ha sido malo, no veo que el equipo no esté jugando a nada. Sí estamos preocupados, no solo hay que jugar bien, hay que traer los puntos", explicó Abassolo.

Otro caso llamativo es el Cartaginés, quien a principio de torneo era de los llamados a pelear por puestos de clasificación, pero su realidad es muy distinta.

Los brumosos han ido ganando apenas en 134 minutos, lo que solo representa el 10,6% del tiempo para los dirigidos por Javier Delgado.

En las tiendas blanquiazules no esconden que el fútbol que han presentado en el Apertura 2017 no era el que espereraban.

"Ha sido un torneo complicado para nosotros, estamos en la fecha 14 y nos ha costado ganar. No hemos tenido esa comodidad de manejar partidos. Cuando uno va ganando el partido se torna diferente, creo que son muy pocos los partidos en los que hemos tenido ventaja. Es un tema complicado no es lo mismo estar con la presión de ir perdiendo para buscar el empate que ir ganando", comentó Javier Loaiza, en declaraciones brindadas por la oficina de prensa del Cartaginés.

Los de la Vieja Metrópoli fueron ganando por primera vez hasta en la fecha siete, ante Liberia (49 minutos), después en la remontada 3-2 contra Guadalupe (3 minutos), en el empate 2-2 frente a Alajuelense (44 minutos), en la igualada en Pérez Zeledón (33 minutos) y cinco minutos contra la UCR en casa.

Por su parte, la Universidad de Costa Rica ha estado arriba en el marcador solo 117 minutos, lo que significa un 9,3% de los jugados y solo en cuatro duelos estuvieron encima en el tanteador.

Los universitarios pasaron ocho partidos seguidos sin ir arriba en el marcador, entre la fecha tres y la diez.

Colaboró: Daniel Jiménez