Antonio Abassolo, técnico de Guadalupe: 'No me pareció que fuera para una expulsión'

Guadalupe sacaba la tarea en el Ricardo Saprissa, hasta que en el último minuto cayó el gol con el que los morados derrotaron a un equipo que desde el 45'+2 jugó con diez hombres, tras la roja que recibió Lautaro Ayala.

Según el técnico de los guadalupanos, Antonio Abassolo, esa acción no daba para la expulsión.

-- ¿Cuánto duele perder en la agonía, luego de sostener bien el partido con un hombre menos?

Duele mucho, el resultado es muy doloroso, pero por otro lado estoy muy orgulloso de los muchachos, creo que el equipos se comportó muy bien, pusieron lo que tenían que poner y estuvimos a pocos segundos de conseguir el empate. Veníamos por más, pero las circunstancias nos obligaron a replegar las líneas y a tener que conformarnos con un punto que teníamos casi en la bolsa.

-- ¿Cuáles son los errores o los pecados que tienen a Guadalupe como el colero del certamen?

Es una pregunta que yo no podría contestar, pecados o errores. Aquí fue un resbalón, una expulsión que desde donde yo estaba no me pareció que fuera expulsión y no lo puedo catalogar yo como pecado ni como error, son circunstancias que nos han venido trabajando en contra.

-- Los jugadores dicen que cada vez le entienden más, ¿le hace pensar eso que van a mejorar, que llegarán los resultados?

Estoy seguro de eso, estoy convencido de eso. En el partido pasado contra Cartaginés hicimos un buen juego. Ahora dimos otra muestra de mejoría y de que las cosas van por buen camino. Estoy seguro de que quedan 13 partidos para terminar este torneo y que de que vamos a ir mejorando, eso seguro.

-- ¿Cómo está el equipo para lo que serán los dos juegos que vienen con los que se cierra la primera ronda?

Nos quedan las ganas de jugar lo antes posible, nos quedó una espina clavada.

-- ¿Cuánto tiempo necesita para ver el equipo que usted quiere aquí?

Sería muy prematuro para decirte cuánto en tiempo, a lo mejor se hubiese podido ver aquí si hubiéramos jugado once contra once. Yo creo que estamos muy cerca de conseguir el nivel que queremos.