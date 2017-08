Grecia derrota a UCR y Wálter Centeno ya piensa en dar la campanada ante el 'Team'

Grecia venció a la Universidad de Costa Rica en su patio, 1-2, este domingo.

Los dirigidos por Wálter Centeno suman siete unidades, un número que los ubica en los puestos de privilegio del certamen y les da confianza para mantener la propuesta de juego de posesión de balón a la que apuesta Paté.

De paso, la victoria envalentona al timonel para enfrentar al Team en el Rosabal Cordero, el sábado, en el que asegura será el duelo entre el campeón de la Liga de Ascenso y el ganador de la Primera División.

Lea: Wálter Centeno: 'Aún me siento jugador, el fútbol es una droga para mí'

"Aunque no me crea, cuando venía en el carro hacia el estadio pensé: 'Qué bonito sería ver al campeón de Primera contra el campeón de Segunda'. Aprendí muchas cosas de un tipo ganador como Hernán Medford, tiene todo mi respeto y me encantaría ganarle a Hernán", dijo Centeno, tras la victoria frente a los universitarios.

Luego de igualar 2-2 en la casa de Pérez Zeledón, el miércoles, los helénicos visitaron el Estadio Cuty Monge para golpear a los académicos, que a la fecha habían destacado por su férrea retaguardia.

La primera anotación fue obra del delantero Johnny Woodly, que de cabeza abrió la cuenta al 76', cuando ya parecía que el juego finalizaría empatado a cero.

Con este tanto, el cotejo tomó tintes de dramatismo. Al 81', el volante proveniente de Alajuelense, Roberto Córdoba, se encargó de aumentar la cuenta, un tanto que significó la victoria para Grecia.

Sin embargo, en el cierre apareció Anllel Porras para marcar el gol del descuento, al 88', pero no le alcanzó a la 'U' para sumar al menos un punto frente a Grecia, que ya es sublíder del torneo.

"Yo sueño y trabajo para estar en la gran gala. Si hay una cosa que he hablado con Douglas Sequeira es que nos pueden meter cuatro goles, pero también podemos dar la campanada jugando bien", agregó Centeno.

Por otra parte, Pérez Zeledón saboreó la victoria por primera vez en el Apertura.

Los generaleños vencieron 3-1 a Carmelita con las anotaciones de Álvaro Sánchez (65'), Josué Mitchel (72') y Fabián Garita (90'+2).

Para los verdolagas descontó Suhander Zúñiga (72'), pero no sirvió de mucho.

Los carmelos son el único equipo del torneo que no tiene puntos en cuatro fechas.