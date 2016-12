Juan Bustos Golobio es una de las 167 movidas del mercado de fichajes

Cambios en planillas para próximo torneo

La eventual cesión del volante saprissista Juan Bustos Golobio al Cartaginés forma parte de los constantes ajustes que realizan los clubes de cara al Torneo de Verano 2017.

Golobio llegaría a la Vieja Metrópoli en condición de préstamo, ya que su vínculo con el Saprissa expira en 2019.

Luis Fernando Vargas, presidente blanquiazul, confirmó que ayer se estaban afinando detalles para formalizar el acuerdo con la dirigencia tibaseña.

Por su parte, Federico Castillo, vicepresidente brumoso, también se refirió a la transacción: “Esperamos tenerlo acá con nosotros; sí, hay una posibilidad alta porque hay un principio de acuerdo con él, pero no queremos que nos pase como con Jairo Arrieta, que al final no se concretó. No creo que pase nada, estamos muy cerca, pero hay que esperar”.

Castillo elogió las condiciones futbolísticas de Golobio, de quien afirmó: “Es un jugador muy interesante, cuando ha tenido regularidad se habla hasta que se podía ir a jugar al exterior, así que esperamos que nos ayude mucho”.

El mediocampista de 24 años sería la cuarta salida del plantel tibaseño de cara al certamen que comenzará el 7 de enero. Ya dejaron la entidad Francisco Calvo (Minnesota United), Adolfo Machado (Houston Dynamo) y David Guzmán (Portland Timbers).

En Cartaginés, Bustos se convertiría en la sexta incorporación, tras las llegadas de Marco Madrigal (Santos), Adrián De Lemos (Herediano), Diego Calvo (Pérez Zeledón), Sergio Córdoba (Municipal Liberia) y Lucas Gómez (Alajuelense).

Jeaustin Campos, actual técnico brumoso, dirigió a Golobio y a Córdoba en su última etapa en Saprissa (Invierno 2014-Invierno 2015).

Vaivén. Desde que acabó el certamen invernal a la fecha se han efectuado un total de 167 movimientos entre salidas e incorporaciones en los doce planteles.

La cifra mencionada aún no iguala los 206 cambios que hubo previo al Invierno 2016.

De momento, el club que más ha sacudido su planilla es el Municipal Pérez Zeledón, pues ha hecho 24 movimientos entre fichajes y salidas.

Los equipos mantendrán abierta la posibilidad de aplicar más cambios debido a que el periodo de inscripciones estará habilitado desde el 3 de enero hasta el 2 de febrero.

Colaboraron los periodistas Daniel Jiménez y Steven Oviedo