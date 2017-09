Los tres sueños de Asdrúbal Gibbons, quien lucha con Álvaro Saborío por el goleo en la Segunda

Asdrúbal Gibbons demuestra que nunca es tarde cuando se tiene toda la disposición para luchar por lo que quiere. Tiene 30 años, es defensor de Jicaral y sueña con cumplir tres metas en la Liga de Ascenso.

Su historia de superación tiene tres objetivos claros: terminar el colegio, ascender con Jicaral y darle la pelea a Álvaro Saborío en el goleo.

Actualmente marcha con siete dianas en diez fechas en Apertura, las mismas que Sabo, pero lo que más sorprende es que es defensor.

Afirma que parte de su buen momento se da por regresar al estudio. Tenía nueve años lejos de las aulas, pero la tranquila vida que tienen en el Pacífico le despertó el gusanillo académico, como él mismo lo admite.

Cursa el décimo año en el Centro Integral para la Educación de Jóvenes y Adultos de Jicaral. "Todo el tiempo decía que el otro año volvía y a lo último nada, pero uno reconoce que el reloj continúa, tenía tiempo sin hacer nada de noche y dije que lo mejor era estudiar y aquí estoy, sacando décimo año".

Siente que dejar de estudiar sería un grueso error, ahora que otra vez está en las aulas: "Uno por volverse a enfocar en el estudio, lucha por no abandonarlo más, a pura fuerza estoy estudiando y saliendo adelante; también quiero ir a la universidad".

Siente que su buen inicio de campaña debe mantenerse para ser ejemplo en el camerino con el estudio y también en lo deportivo.

Tras 10 fechas, Jicaral es primer lugar de su grupo con 23 puntos, con siete triunfos, dos empates y una derrota.

"Eso no es nada porque vea cómo nos fue en el torneo pasado, teníamos 44 partidos y perdimos como cinco apenas, pero perdimos el año en la final ante Grecia. De nada valió tantos triunfos si caímos así. Ahora nuestra mente está intacta en el ascenso y en que eso no nos vuelva a pasar", sentenció.

Para Gibbons el torneo es muy joven aún, pero la conformación de la planilla para este campeonato está más fuerte que en el pasado, situación que le genera confianza.

Precisamente, en un plantel con más peso, es él quien lleva el estandarte en las anotaciones. Revela que en su familia le dicen que eso le ha puesto un sabor diferente en la Segunda División.

"Con mi familia estuvimos vacilando sobre ese tema, me dijeron que no volviera a regalar penales de mi equipo a nadie más. En un partido en casa nos pitaron dos, yo cobré uno y el otro se lo di a un compañero porque una vez me pasó un chasco, pues tiré los dos, pero fallé uno", contó.

Analiza su lucha con el delantero Álvaro Saborío con un sentimiento especial, pues en su criterio es uno de los futbolistas más emblemáticos del país.

"Me dicen que vea a Saborío, que viene muy bien y que no baje los brazos. Es bonito porque él (Saborío) es un goleador histórico", concluyó.