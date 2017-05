Goleador de Fútbol Playa sueña retirarse de la arena con el título

Fútbol Playa

Uno de los goleadores de la Primera División de Fútbol Playa es un cartaginés de 38 años, pivot y ficha del cuadro de Goicoechea. Se trata de Gionathan Portuguez, quien combina su pasión por esta disciplina deportiva con su trabajo en la empresa Rodolfo Mata.

Portuguez es bodeguero y empacador de productos agrícolas, ferreteros, de acuarios y pet shops.

El jugador lleva siete tantos en la competición y no es cualquier novato de la arena, pues inició su carrera en el 2005.

El equipo de Sicorsa lo vio nacer y posteriormente pasó a Goicoechea por seis temporadas. También estuvo en las filas de Herediano y Escazú, pero en este 2017 regresó a la casa guadalupana con un objetivo claro: llevarse el título de goleo y retirarse con honores.

"La clave de todo esto es constancia, esfuerzo, trabajo en equipo, la confianza de mi entrenador Cristopher Campos y le cumplo con mis anotaciones", expresó Portuguez.

Como todo en la vida hay que sacrificarse y en el caso de Portuguez debe repartir su tiempo entre el trabajo como bodeguero-empacador y jugador de fut playa. Es soltero y sin compromiso, sin embargo, añora tener una familia.

El jugador es reflejo de que toda meta requiere de sacrificio, máxime si debe efectuar un trabajo con el que combina su fiebre en este deporte.

"No es fácil porque tengo una rutina en la que me levanto a las 6 a. m., trabajo unas 10 horas, entreno y de nuevo a la cama. La clave es hacer esto con pasión", destacó el romperedes de Goicoechea.

Desde pequño supo que su camino sería fácil. Recuerda que de joven sembró lechuga y culantro para salir adelante, venderlo y así comprarse tacos, bolas y ropa deportiva.

"Mi abuelo me enseñó a hacer muchas cosas y me dolió cuando falleció. Ahora cada gol que hago se lo dedico a mi familia, sobre todo a mi madre que me apoya en la disciplina", sentenció Portuguez.

En el pasado formó parte de selecciones nacionales, posee potencia y buena estatura para pelear los balones aéreos.

Resultados fecha 4

Goicoechea 1 - Sámara ADG 8

Puntarenas Junior 4 - Dimas Escazú 4 (3-1 ganó en penales P. Junior)

Puntarenas FC 5 - Leones Indomables CSH 5 (2-1 ganó en penales PFC)

Yunis Limón 5 - Escazú F.P. 2

Orión FC 2 - Valencia B.S. 10

Libre: Punta Leona











