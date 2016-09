Las cuatro peticiones que Gerson Torres le cumple a Hernán Medford para ser titular

Gerson Torres es el jugador más joven en la alineación estelar del Herediano, pero eso no le impide ser uno de los más destacados del equipo, por cuatro aspectos que le cumple al técnico Hernán Medford.

Torres ha actuado en cinco partidos de los florenses en la temporada. Los otros seis se los perdió porque fue convocado a una gira internacional con la Selección Sub-20.

En esos cinco partidos, Torres disputó los 90 minutos. Fueron ante Carmelita, Limón, Cartaginés, Belén y Pérez Zeledón.

El futbolista reveló esas cuatro claves que lo han llevado al éxito en este inicio de campeonato, ya que siempre que ha estado disponible, ha sido utilizado por el estratega del Team.

Como primer punto, el joven de 19 años indicó que Medford le pide que suba por la banda izquierda para generar centros y jugadas de gol. Una de esas descolgadas fue el sábado ante Carmelita, que terminó en la tercera anotación de los florenses.

Su segunda tarea es bajar a defender cuando el equipo pierde la pelota, ya que los florenses juegan con una línea de tres zagueros. Al ser volante lateral, Gerson tiene que ayudar a sus compañeros atrás, lo que le implica recorrer muchos kilómetros.

La tercera petición de Medford es que se aplique en la marca, ya que por su posición tiene que enfrentar duelos mano a mano con jugadores habilidosos o rápidos. En ocasiones, dicha presión debe hacerla en el medio campo.

Por último, el estratega herediano le pide a Gerson que cuando los florenses ataquen por el costado derecho, es decir, su lado contrario, él cierre la jugada al segundo poste para aprovechar rebotes y centros pasados.

"Yo creo que me he esforzado haciendo eso y al profesor le ha gustado. Creo que me he ganado su confianza y pienso seguir haciendo lo mismo para seguir jugando", explicó Torres.

La juventud de Gerson Torres lo lleva a buscar consejos de los jugadores de mayor experiencia y ha encontrado en Yendrick Ruiz, Yosimar Arias, Esteban Granados y Rándall Azofeifa a sus principales apoyos.

"Me dicen cómo tengo que hacer algunas cosas; yo me quedo callado y les hago caso. Ellos son jugadores que han tenido mucha experiencia y yo apenas estoy iniciando mi carrera. Tengo que ponerles atención a ellos y al profe Hernán (Medford)", agregó Torres.

Pese a ser un jugador joven que muestra buen nivel, Torres considera que aún puede dar mucho más en el terreno de juego y así aportarle a los florenes en la búsqueda del bicampeonato.

"Puedo dar más, aún no es la mejor versión mía. Siento que puedo dar más", comentó

Gerson reveló que estuvo cerca de dar el paso al fútbol de Brasil, pero al final no se concretó su salida al exterior.











