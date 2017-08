El ‘fuera Floro’ gana adeptos entre afición de Alajuelense

La Sabana Aquel entusiasmo, algarabía y convencimiento absoluto que existía entre la afición de Alajuelense y el técnico Benito Floro, desde que fue presentado el 23 de diciembre del 2016, al parecer llega a su fin y ahora el “fuera Floro’ gana adeptos al por mayor entre la fanaticada rojinegra.

El no clasificar a la cuadrangular en el Verano 2017 se tomó como un pequeño tropiezo para darle forma al proyecto del español, pero el fichaje de jugadores con poco cartel, el empate contra Santos en la inauguración de la gramilla híbrida y la eliminación en el arranque de la Liga Concacaf, a manos del Olimpia, tras caer 2 a 0 en la ida y 0 a 1 en la vuelta, terminó por provocar el divorcio con los hinchas.

Lo que empezó como reclamos de un sector de seguidores frente a los santistas, el domingo en el Morera Soto, se extendió ayer a un clamor generalizado en el Nacional .

La desesperación se apodera de un liguismo que da señales de no aguantar más los resultados y transmite toda su frustración hacia el timonel y su grupo de futbolistas.

Los jugadores reconocen que no hay más que pedir perdón y afirman entender lo que sienten sus seguidores.

“Es un golpe bastante fuerte, no esperábamos quedar fuera en esta serie y obviamente nos disculpamos con los aficionados. Cometimos errores que nos cuestan partidos. La afición espera resultados positivos, no se los dimos y están en todo su derecho”, señaló el lateral Cristopher Meneses.

El timonel ibérico también se nota intranquilo. Ayer ante los albos hizo tres cambios al medio tiempo, llegó a prescindir de José Luis Cordero y se quedó sin alternativas de golpe, quien hacía un buen partido.

Además, utilizó a Yuaicell Wright como un volante por derecha, puesto que desconoce por completo, ya que es un delantero centro.

La presión es total, el presente erizo luce crítico y en cancha lo transmiten, si se toma en cuenta que las caras largas fueron protagonistas y Jonathan McDonald hasta llegó a gritar dirigiendo su mirada al cielo, luego de fallar una opción.

Sin embargo, las preocupaciones no quedan ahí, ya que el domingo la Liga recibe a Herediano, campeón nacional, y todo podría empeorar.

“El domingo tenemos que lavarnos la cara. Si no se avanza se torna complicado. De estas derrotas hay que levantarse y toca aprender de lo que pasó. No logramos los objetivos y para no seguir defraudando a esta afición ya es hora de un campeonato”, dijo Kenner Gutiérrez.