Fiscal de Cartaginés indaga a cuerpo técnico por supuestas anomalías

Aparentes irregularidades se presentaron en un fichaje

Luis Fernando Sáenz, fiscal de la junta directiva de Cartaginés, asegura tener casi terminada una investigación sobre el cuerpo técnico brumoso, por supuestas irregularidades que detectó en uno de los fichajes realizados para los últimos dos campeonatos.

Sáenz afirma que comunicó a la dirigencia de los blanquiazules y a los indagados que efectuaría la inspección de las contrataciones hechas entre el Torneo de Invierno 2016 y el Verano 2017, para que todas las partes estuvieran enteradas. En total se realizaron 15 contrataciones, de las cuales el abogado dice tener una en análisis profundo.

“Estoy investigando las actuaciones que considero reprochables e irregulares contra alguno de los funcionarios del equipo de la Primera División”. Al ser preguntado sobre qué anomalías ha detectado recalcó: “En la actuación de personas que forman parte del primer equipo. Tiene que ver con la contratación de jugadores”, manifestó el jurista.

Sobre el tema, Jeaustin Campos, entrenador de los centenarios, explicó en representación de su equipo de trabajo, que el fiscal es “irresponsable”. Además, descartó que se diera cualquier tipo de irregularidad de él o sus compañeros y recalcó que desconoce de qué se trata la indagación que está en curso.

“No tengo la menor idea de lo que es, él (fiscal) está apuntando mal porque nosotros como cuerpo técnico en ningún momento negociamos un peso con nadie”, respondió Campos.

Por su parte, Luis Fernando Vargas, presidente de los centenarios, expuso que no hay nada en firme por parte de Sáenz y por ende no pueden emitir criterios amplios de un tema que “es una suposición, es algo que no está confirmado y no está verificado”.

El jerarca brumoso recalcó a este medio que el cuerpo técnico no realiza los fichajes en el equipo, solo da recomendaciones para que la dirigencia y la gerencia se encarguen de concretar todo. Asimismo, expuso que no observó nada anormal de momento y que confía en los protocolos de contratación del club, por lo que tiene “plena confianza del personal”.

Explicación del fiscal. Ante la consulta de La Nación sobre a quién investiga puntualmente, Luis Fernando Sáenz respondió: “Al cuerpo técnico. Con personas específicas todavía no, de momento”.

LEA: Luis Fernando Vargas: ‘Esto es una situación que no tiene ni pies ni cabeza’

Sáenz enfatizó que el tema está muy adelantado y espera entregar su resolución en una o dos semanas máximo a la directiva. Sin embargo, dice tener evidencia que fundamenta el trabajo que desempeña.

“Tengo pruebas para que no sea una cacería de brujas. He hecho el procedimiento como debe de ser. La recolección se realizó ajustada a tratar de tener la cadena de custodia y que sea una prueba ligada al expediente y en forma legal, para que no haya ninguna situación que pueda hacer que el proceso sea irregular”, manifestó.

El jurista, quien apunta que no quiere entorpecer su investigación y por ende no se referirá al fichaje específico, tampoco reveló si se trata de un jugador tico o extranjero y evitó señalar a alguno de los integrantes del cuerpo técnico.

“Realizaré una recomendación, pero no podría adelantar criterios (de lo que recomendará)”, finalizó.

ADEMÁS: Jeaustin Campos: El fiscal apunta mal. Nunca negociamos un peso con nadie.











Comparta este artículo Deportes Fiscal de Cartaginés indaga a cuerpo técnico por supuestas anomalías Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Fiscal de Cartaginés indaga a cuerpo técnico por supuestas anomalías Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.