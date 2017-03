Fernando Ocampo: 'A Benito Floro le frustran los resultados, pero él seguirá trabajando'

Alajuelense tiene apenas quince puntos en el Verano

El presidente de la Liga afirma que el proyecto a tres años sigue en firme y que, si no se clasifica, lo tomarán como más espacio para preparar el próximo torneo

En Alajuelense existe presión porque los buenos resultados no llegan.

De catorce partidos, los rojinegros tienen quince puntos y marchan en la octava casilla del Verano.

Según el presidente de la Liga, Fernando Ocampo, cuando se inicia un proceso, siempre hay que pagar un precio y en este momento es ese bache que atraviesa Alajuelense.

Después del último partido, en el que Alajuelense y Liberia empataron 1-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto, el técnico Benito Floro se reunión con varios directivos en las afueras del camerino, a vista y paciencia de la prensa.

Según Ocampo, ahí no pasó nada fuera de lo normal, aunque imperaba esa desazón porque una vez más no se ganó y que era el quinto empate en fila.

"Yo converso continuamente con Benito Floro y los otros directivos también. Tras el partido pasado estábamos hablando con él y los resultados a todos nos ocupan, no es que corre agua por las venas", contó Ocampo.

¿Qué pasó en esa reunión?

Estábamos conversando, pero no se trata de que la gente salga corriendo ante la primera circunstancia y estoy seguro de que el profesor tiene mucha presión, la tiene él, la tengo yo, la tiene la Junta Directiva, la tienen los jugadores, pero en este momento no se trata de que la gente empiece a irse para la casa, todo lo contrario.Benito Floro no ha presentado ninguna renuncia, estamos buscando situaciones correctivas de cómo mejorar y estamos sacando enseñanzas de lo que ha pasado en este campeonato.

¿Don Benito no ha dado ningún indicio de que quiera irse?

(Ríe...) No, no ha dado ningún indicio y es que él está claro del proyecto al que vino. Los resultados yo espero que empiecen a darse pronto y me tomó por sorpresa ver que se diga algo que no pasó.

Alguna gente dice que es complicado ser juez y parte y que en este caso él es entrenador y es gerente deportivo, entonces no hay quien lo supervise. ¿Eso es así?

Eso no es cierto porque hay una Comisión Deportiva en la que hay cuatro entrenadores que son Pablo Nassar, Gerardo Chavarría, Álvaro Mesén y Harold Wallace y todos son bastante críticos.

Se reúnen todos los viernes, todas las semanas hay una reunión, yo participo en la mayoría de ellas y son bastante críticos, son críticas constructivas.

Yo lamento que se tiren noticias con tanta ligereza o apreciaciones que no son correctas.

Claro que el trabajo de Benito Floro se evalúa y estamos viendo rendimientos, pero que no salgamos a la luz pública eso no quiere decir que no se esté evaluando.

Nosotros no salimos gritando, ni rebajando salarios, ni poniendo sanciones y por eso dicen que tenemos mano suave con el entrenador o los jugadores, pero todos están grandes y sabemos lo que nos estamos jugando en este torneo.

Es muy fácil dar afirmaciones sin fundamento que lo que generan es confusión y lo tengo claro.Hay que estar con la cabeza fría, porque las bolas son de todos los días.

¿Ustedes se mantienen con esa política de no cambiar de técnico cada torneo?

Es que si usted quiere resultados distintos tiene que hacer cosas distintas, quitar el entrenador es volver a hacer lo mismo que hicimos en los últimos años y cuál es el resultado distinto. Desde esa perspectiva la idea de la Junta Directiva y lo que se ha planificado no va por ahí.

¿Qué pasa si la Liga no clasifica?

Si la Liga no clasifica vamos a tener mucho más tiempo para planificar el próximo torneo y repito, tenemos un plan A, un plan B y un plan C y vamos a irlos adaptando conforme pase el campeonato y si la Liga no clasifica, tendrá que luchar hasta lo último y aprovecharemos el tiempo para tomar decisiones de cara al próximo campeonato, que eso pasa desde la parte deportiva hasta el cambio de cancha, porque nos da más tiempo para ejecutar ese proyecto.

¿Qué le ha dicho Benito Floro al ver que los resultados no son de momento lo que él mismo pretendía?

Benito Floro sigue trabajando, a él le frustran los resultados y si le suma que muchos de esos resultados son por jugadas desafortunadas de nuestros propios jugadores, claro que genera frustración.

Quítele los autogoles, los errores puntuales, claro que frustra, pero el fútbol es de merecimiento y de hacer los goles y hay que seguir trabajando.

Yo le puedo decir a los liguistas que se está trabajando, que se hace doble sesión y yo espero que los resultados empiecen a darse.

Él está preocupado por los resultados y la forma de salir de este bache es seguir trabajando y no tirando la toalla.

¿En este momento él está solo con el primer equipo o sigue a cargo de los demás?

Está trabajando con los otros jugadores, está coordinando, ahora le hemos pedido que se enfoque más en el primer equipo dadas las circunstancias en las que estamos, pero los otros entrenadores de liga menor participan en los entrenamientos de él porque la filosofía que hemos usado es que esos conocimientos se lleven a los equipos menores.

¿Ese contrató se firmó a tras años y de momento se espera que no se rompa?

La idea es el proyecto y sigue todo igual, la idea es desarrollar un proyecto deportivo en tres años y desde esa perspectiva, ese sigue siendo el plan.











