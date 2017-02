Fernando Ocampo: 'No me hace ninguna gracia que un jugador entre y salga expulsado'

Nino Rojas casi ni tocó bola

Alajuela

La expulsión del delantero chileno Nino Rojas provoca malestar en el presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo.

Rojas estuvo en el terreno de juego apenas cinco minutos, pues vio la roja por darle un golpe sin balón a Jorge Davis, que le provocó una herida.

"Lo vamos a manejar a lo interno. No estoy para nada contento con la situación y eso se hablará con el jugador", expresó Ocampo luego del empate rojinegro ante la UCR, 1-1.

Según el jerarca de los manudos, es un momento en que todos los futbolistas del plantel deben aportar en procura de que el equipo escale posiciones en la tabla, ya que la Liga es noveno con 12 puntos, a cinco de la zona de la clasificación.

"No me hace ninguna gracia el jugador que entra y sale expulsado. Debemos tener a todos los jugadores muy concentrados y me parece un error que no se justifica de ninguna forma, sobre todo cuando el equipo está abajo en el marcador. Tienen que entrar jugadores concentrados para tratar de aportar, pero esto nos puso el partido cuesta arriba y muy difícil", recalcó Ocampo.

El presidente erizo dijo que la Comisión Técnica ya analiza posible refuerzos para el próximo torneo, aunque insistió en que esta Liga debe clasificar a la cuadrangular.

Indicó que los partidos han evidenciado áreas en las que deben reforzarse.

"Espero que en la segunda vuelta mejoremos sustancialmente, no ha sido fácil, ha sido una vuelta muy dura, sobre todo los cinco primeros partidos que han sido una carga pesada. Estamos todavía abajo en la tabla, seguimos perdiendo puntos por errores que cometemos nosotros. Soy de esos liguistas que no quieren que nos sigan anotando en el centro del área y hoy volvemos a cometer un error", lamentó.

Agregó: "No estamos para nada satisfechos con el nivel de puntos en esta primera vuelta, espero que hagamos los ajustes necesarios para que mejoremos en la segunda vuelta, sobre todo en el tema de puntaje, porque a mí no me duele cuando el equipo se entrega y el otro juega mejor, pero hoy siento que dejamos puntos en casa por descuidos o desatenciones nuestras porque son puntos que necesitamos y no deberías cometerlos".

Ocampo insistió en que Benito Floro seguirá en el cargo pase lo que pase, pues es un proceso de tres años.

Alajuelense visitará el próximo fin de semana al líder, Santos de Guápiles.











