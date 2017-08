Fernando Ocampo: 'Quitar un entrenador no es fácil, pero los resultados hablan por sí solos'

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Fernando Ocampo, anunció la salida de Benito Floro como entrenador y la llegada de Wilmer López en su lugar.

"Hemos llegado a un acuerdo para que el profesor Benito Floro no siga más en Alajuelense. Agradecerle su compromiso, entrega y dedicación en este tiempo. Fue una conversación amena y fluida y llegamos a un acuerdo satisfactorio. Le explicamos porqué tomamos la decisión en este momento.

"Decidimos a nivel de Junta Directiva que la mejor opción es volver los ojos a la casa, una serie de profesionales que han estado en la institución desde hace mucho tiempo. Me complace informarles que a partir de esta tarde el entrenador de Alajuelense es Wilmer López, con Josef Miso y Mauricio Montero".

"Estamos convencidos de que son las personas indicadas para volver a tener los resultados deportivos que todos los ligusitas esperamos. El clásico va a ser una oportunidad para toda la familia liguista de respaldar a personas que nos han dado mucho en el pasado".

¿Cuál fue el acuerdo económico?

El acuerdo con Benito fue de lo que siempre hemos hablado. Los socios de Liga Deportiva Alajuelense conocerán el detalle en la próxima asamblea. Es un cuerpo técnico que está pensado para terminar el campeonato y espero que dure mucho.

¿Había posibilidad de que Benito Floro siguiera como gerente deportivo?

Es un tema que conversamos, pero él fue claro que era difícil volver como gerente y él recomienda a Pablo Nassar. Es sin duda la mejor opción.

¿Cuál va a ser el norte de este cuerpo técnico?

La Liga es un equipo de 98 años, el proyecto de la Junta Directiva no se acaba o inicia con una persona. Hemos revisado qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien. El proyecto sigue en una segunda etapa con jugadores de la casa.

¿Hubo división entre jugadores y Benito Floro?

Hemos hecho distintas valoraciones y están a lo interno del club, no deben salir a la luz pública. En estos momentos lo que tenemos que estar es más unidos que nunca en tratar de llevar a la Liga a los puestos que se merece y las medidas internas las vamos a tener entre nosotros.

¿Saldrán jugadores del equipo?

Hoy hemos tenido una conversación larga y profunda sobre el tema, la Junta Directiva le dio apoyo a Pablo Nassar y al entrenador, ellos tendrán que tomar las medidas oportunas. A las 6:30 a. m. me reuniré con los jugadores, este campeonato es muy importante para todos. El voto de confianza es al entrenador y a la gerencia para tomar las decisiones.

¿En qué momento se toma la decisión?

La Junta Directiva viene conversando y analizando los resultados. Tuvimos una encerrona a mitad de semana, el resultado de ayer fue un elemento central y la decisión la tomamos esta mañana. Vamos adelante con el plan que habíamos decidido, fuimos a la casa del profesor Floro y le planteamos la situación, después hablamos con Wilmer, Mauricio y Josef.

¿Se equivocaron al traer a Benito Floro ?

Cuando nosotros presentamos el plan hicimos un proyecto, apostamos por un entrenador con las característcias que creíamos, lamentablemente los resultados no se dieron y hay que reconocer para tomar la medidas correctivas. Una etapa terminó y ahora una inicia con tres leyendas rojinegras que el domingo vamos a venir a apoyar.

¿Que pesó más para la salida?

Creo que la decisión se toma sobre la base de un balance de varias cosas, la Junta Directiva está en continua reunión sobre los resultados, nos damos cuenta de que la decisión era en este momento, con un análisis frío.

¿Es imposible sostener un proceso sin títulos?

Creo que he sido extenso sobre el tema, el proyecto debe continuar, la presión la tenemos todos. Vamos a salir a pelear desde el próximo domingo sin ninguna duda.

¿Cuanto tiempo estará Wilmer al frente del equipo?

Wilmer López va a ser inscrito como entrenador, no es por uno, dos o tres partidos, esperamos que sea por mucho tiempo.

¿Cómo toma la salida de Benito Floro?

Quitar un entrandor no es fácil, pero los resultados hablan por sí solos. Pese al esfuerzo que venía dándose al final los resultados no nos acompañaron y lo hablamos con el profesor. La decisión ya había sido planeada y estructurada desde la semana pasada sin decírselo a ellos. Hoy hicimos lo que corresponde.

"A Wilmer ahí donde lo ven lo teníamos para hacerle un reemplazo de cadera, lo ven renqueando. Ha aceptado que los pospongamos un poquito, en diciembre vamos a tener que operarlo, pero por su compromiso con Alajuelense pospone su operación, que le estábamos gestionando para asumir un reto que se merece. Los tres están listos y se merecen la oportunidad".

¿Es el momento ideal para Wílmer López?

Yo creo que tal vez se aceleró, parte de la idea con Benito Floro era que pudiera capacitar a Wílmer. Todos los lunes el señor Floro se reunía con los entrenadores. Es el momento oportuno, quiero ver la identidad de él en el equipo.

¿Cuál fue la posición de Benito Floro al comunicarle la noticia?

Benito Floro es un caballero, es un hombre de fútbol, él entiende y sabe que los resultados pesan. Habíamos hablado con él luego del partido con el Olimpia y contra Herediano. Después del partido de ayer terminamos de tomar la decisión que veníamos trabajando en Junta Directiva. Lo que yo quería era tener un plan B listo.

¿Fue determinante la eliminación en Concacaf?

Claramente no teníamos pensado quedar eliminados. Yo hice una división en el torneo pasado y en este, pero el rendimiento no es lo que yo quisiera.

¿Se fracasó con Benito Floro?

Yo creo que tenemos un tropiezo, hasta el momento en este torneo los puntos no han sido los que queremos, pero la Liga tiene cuatro partidos y si gana el que debe está en el tercer lugar, si gana el domingo nos ponemos en los primeros lugares. Esto está empezando.

¿El clásico que viene aceleró la decisión?

Yo creo que la decisión la tomamos cuando la Junta Directiva creyó que era el momento. Ya no tenía mucho sentido posponer la decisión.

¿Qué pasó con la cláusula?

En Ecuador la FIFA condenó a un equipo que no le pagó al entrenador y la cláusula era de tres meses de salario, mucho más alto del que tenía aquí. Algunos quisieron hacer noticia donde no la había.

¿El acuerdo es favorable para los dos?

El acuerdo es lo mismo que hicimos cuando se fue Farinha o cuando se va algun jugador. Es un estándar que manejamos en Alajuelense.

¿Se llegó a un buen acuerdo?

Eso que se inventaron de que había que pagar millones de dólares es absolutamente falso. Teníamos un acuerdo y ya sabíamos lo que pasaba si Benito salía de la institución. Yo le pedí algunas sugerencias y él muy respetuosamente me dijo que a partir de ahora no me podía dar ninguna sugerencia.