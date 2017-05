Caras conocidas de Alajuelense y Saprissa en pulso por silla vacía en la Fedefútbol

Redacción

Una silla vacía en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol abre una nueva pugna por votos entre dos rostros conocidos de los clubes grandes: Jorge Hidalgo, expresidente de Alajuelense, y Juan Carlos Rojas, jerarca del Saprissa.

Aun cuando una votación en el seno de Unafut eligió a Rojas como el postulante de esta liga para asumir la vocalía del órgano, la Liga, representada por su jerarca Fernando Ocampo, decidió respaldar a Hidalgo, quien optará por el cargo, ahora como el candidato propuesto por Linafa (Liga Nacional de Fútbol Aficionado).

Hidalgo recobró el apoyo de los rojinegros, luego de una etapa de total separación, en la que el expresidente Raúl Pinto y su junta directiva no tenían mayor relación con el dirigente.

La asamblea realizada por Unafut fue solo para escoger al representante de la Primera, pues en la votación general que definirá al nuevo vocal del Comité Ejecutivo en setiembre próximo, contarán los votos de los 12 clubes de la división de honor (12 votos), Liga de Ascenso (7), Linafa (6), femenino (3), fútbol playa (2) y fútbol sala (2).

Sin embargo, el que Rojas sea el representante de este ente no quiere decir que tenga los 12 votos garantizados, ya que cada institución elige individualmente a su candidato.

Es aquí donde viene la cacería de votos de ambos, quienes deben convencer a cada equipo, y a los presidentes de otras ligas, para captar el mayor número de simpatizantes posibles y ganar la elección.

Por la tendencia vista en los últimos sufragios de la Fedefútbol, los votos de Unafut siempre se dividen, al igual que la Liga de Ascenso; en cambio, Linafa, femenino, fútbol sala y fútbol playa votan cada una como bloque por un candidato.

Rojas obtuvo el respaldo de siete de los presidentes de Unafut durante la asamblea y tendría buen ambiente en la liga femenina, ya que Saprissa cuenta con un equipo en esta liga. En el pasado también tuvo conversaciones con los representantes del fútbol playa para negociar la posible creación de un equipo morado que compita en este deporte.

Hidalgo contaría con el apoyo total de Linafa, de Alajuelense, y es probable que lo acompañen otros equipos de la Primera División que no tienen una buena relación con la S.

Propuestas. La vocalía quedó huérfana después de la salida del exdirigente morado David Gutiérrez, quien representaba a la Unafut; el reglamento no exige que su sustituto sea de la misma liga, pero en algunas ocasiones los órganos deportivos eligen respetar esta posición.

En esta ocasión, Rojas e Hidalgo deberán promover sus ideas con la consigna de captar votos. Dentro de la propuesta del presidente morado está impulsar un fondo económico para invertir en la infraestructura de los estadios de los equipos y generar reformas que permitan convertir la Fedefútbol en una empresa.

"Hay un visión de continuar profesionalizando el fútbol, de una estructura organizacional y corporativa para despolitizar el fútbol. Muchos de los problemas tienen que ver con pugna de poder, porque el fútbol en sus estructuras administrativas se asemeja demasiado a la política y no a una empresa", afirmó Rojas.

Hidalgo también apostaría por llegar al puesto con ideas claras, como por ejemplo impulsar la ampliación del Proyecto Gol para favorecer a todas las ligas con campos de entrenamiento.

También estaría dispuesto a colaborar con la Comisión Legal, que anteriormente presidía David Gutiérrez.

"Tengo la experiencia y el conocimiento de haber estado en la Primera y también sé de las necesidades que viven las otras ligas. La idea es aprovechar todos estos aspectos", comentó Hidalgo.

Más allá del interés de ambos de desarrollar nuevos proyectos, la realidad es que en este tipo de elecciones suelen pesar otros factores, como el poder de negociación y la influencia de actores secundarios.

En cada liga los votos son individuales, pero la realidad dicta que, en la mayoría de casos, el presidente es quien decide a cuál candidato se debe apoyar.

Por ejemplo, en el fútbol femenino elige, habitualmente, Víctor Hugo Alfaro, quien además de ser el jerarca de la liga, es el vicepresidente de la Fedefútbol. Alfaro es aliado del presidente del ente, Rodolfo Villalobos.

Otro caso es el de Linafa, en donde Juan Carlos Román tiene total influencia en los seis votos de los delegados.

Este panorama obliga a Hidalgo y a Rojas a convencer a los jerarcas, o a tener una buena relación con ellos. Si de antemano existen alianzas políticas, es probable que una propuesta no varíe en nada un voto. En caso de ser elegido, Rojas podría seguir ejeciendo como presidente saprissista.

Pese a ello, el jerarca de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, cree que ambos son buenos elementos para llegar a la vocalía, pues conocen el entorno y tienen una amplia carrera profesional que los respalda.

"Son dos personas con un perfil importante y que llegarían a sumar", agregó Villalobos.

Juan Carlos Rojas: 'Buscar votos no me emociona, pero es necesario'

¿En qué momento decidió que tenía pretensiones de llegar al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol?

Pretensiones no habían. No era algo que yo anduviera buscando ni que lo tuviera en los planes. Eso surge a raíz de una solicitud, hace 15 días, de parte de un colega presidente, el doctor Rafael Arias, del Santos, quien me solicita que postule mi nombre. Nosotros teníamos originalmente un candidato de nuestra directiva, pero esa persona no pudo continuar con la posibilidad de mantener su nombre. Pienso que si uno cree que tiene ideas positivas, es bueno involucrarse.

¿Cómo asume la necesidad de ir a buscar votos, siendo el candidato de Unafut?

Hay un compromiso moral de que esa vacante sea llenada por el candidato de Unafut. Hay que esperar a la asamblea y esperar a que cuente con votos suficientes. La línea en general es que se debe respetar. Todo eso de buscar votos no es algo que a mí me emocione, pero es necesario. Mi postura siempre ha sido de total apertura, de ser conciliador y decir las cosas de frente. En mis seis años en el fútbol me he ganado una reputación. Sí tendrá que haber un proceso de reuniones para que a la hora de votar nos apoyen.

¿Cuál es su propuesta para llegar a la Fedefútbol?

No diría que habrá una idea revolucionaria en el fútbol. Yo creo que hay un visión de continuar profesionalizando el fútbol. Esto tiene muchísimas implicaciones, de estructura organizacional, de estructura corporativa y para despolitizar el fútbol en la medida posible. Muchos de los problemas tienen que ver con pugna de poder, porque el fútbol en sus estructuras administrativas se asemeja demasiado a la política y no a una empresa. Hay que buscar eso porque es lo que nos va a generar recursos. Los recursos crecen entre un 10% y un 20% en todo el mundo y en Costa Rica no. Quiero impulsar un fondo de insfraestructura para mejorar los estadios de los equipos, que eso impulse a que haya más gente en los estadios.

¿Cómo ve la competencia con Jorge Hidalgo en la intención de captar votos?

Vea, al final yo estoy ahí porque mis colegas quieren que esté ahí. Si queda alguien más, en buena hora. Estoy para ayudar, pero si queda don Jorge, también tiene buenas cualidades. Yo creo que he estado bastante activo y al estar directamente vinculado a un club en la actualidad, creo que entiendo lo que más le duele a los equipos y los planes de desarrollo que necesitan. Aunque don Jorge Hidalgo participó en la votación del martes (de la Unafut), abrumadoramente me escogieron a mí.

Jorge Hidalgo y usted representan a los dos clubes con más seguidores en el país, en el sentido de que don Jorge fue presidente de Alajuelense y usted es el actual jerarca de Saprissa. ¿Cómo valora esta elección?

Yo no sé si es una casualidad. Lo cierto es que el candidato de Unafut es mi persona. Don Jorge tendrá ciertos compromisos creados con la liga que lo esté impulsando (Linafa).

Hace poco tiempo usted habría recibido el voto de Alajuelense, pero esta vez, el jerarca Fernando Ocampo decidió votar por Jorge Hidalgo. ¿Ha cambiado la relación con la Liga en el sentido de que ahora es más distante que antes?

Yo no lo veo así, tengo una excelente relación con don Fernando Ocampo. Ayer estuvimos hablando de proyectos conjuntos. Él fue muy claro en que había un expresidente de la Liga que aspiraba al cargo y entonces su obligación moral era apoyarlo. Don Fernando lo explicó y así lo entendí.

¿Qué estrategia tendrá para captar los votos de las otras ligas?

Recién me convencieron de que sometiera mi nombre. Yo dejo el tema político de lado, aunque a veces es un mal necesario porque tendré que dar a conocer mis ideas. Yo no ando politiqueteando. En el proceso de hace año y medio, tuve la oportunidad de conocer a muchos de los asambleistas de otras ligas y tratar de entender sus necesidades. Tengo una muy buena relación con otros expresidentes de la Liga de Ascenso. Además, Saprissa ha sido de los promotores del fútbol femenino y con el fútbol playa hemos hablado de tener un equipo en este deporte. Salvo el caso de Linafa, tenemos una excelente relación con muchos de los miembros de otras ligas y no por conveniencias políticas.

Jorge Hidalgo: 'Llego con la idea de que el fútbol es integral'

¿En qué momento decidió que quería regresar al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol?

En principio no tenía ninguna intención de volver al Comité Ejecutivo, sin embargo, con la salida de don David (Gutiérrez) algunas personas se me acercaron pidiéndome que volviera. Hay una liga que no está representada que es Linafa, pues Unafut tiene varios representantes, está el presidente y el tesorero. Uno tiene que llegar al Ejecutivo con la idea de que el fútbol es integral y con ese pensamiento es que se deben ejercer los cargos. Estamos en ese proceso, veré si ese apoyo se mantiene de esas diferentes ligas con esa idea integral.

¿Con cuáles proyectos llegaría al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol?

Algunos proyectos puntuales, como la ampliación del Proyecto Gol mediante una compra, y buscar el camino para arreglar la situación legal actual con el Proyecto Gol, tener claro esa panorama. Es una de las cosas que me motiva, favorecer a las diferentes ligas. Me parece que también está pendiente la finalización del gimnasio de fútbol sala.

¿Cómo espera captar los votos de Unafut, sin ser su representante, y cómo valora que Alajuelense lo vuelva a apoyar?

Tengo la experiencia y el conocimiento y sé de las necesidades que tienen. Para mí es un motivo de enorme satisfacción que la junta directiva y su presidente (Fernando Ocampo) encuentre motivos para darme el voto, y no como en los últimos años, que fue lo contrario, una guerra casi frontal de la anterior directiva de la Liga, incluyendo durante el ejercicio de emergencia que me tocó asumir como presidente de la Fedefútbol.

¿Cómo ve la competencia por un puesto con Juan Carlos Rojas?

La verdad es un honor participar con personas de la categoría de don Juan Carlos.

¿Qué se podría esperar de su gestión?

Integridad y trabajo. Debo escuchar las necesidades más urgentes para corresponder a ese voto con trabajo y acciones.