Falta de goles frustra a Jorge Alejandro Castro

El atacante de Herediano Jorge Alejandro Castro reconoció sentirse frustrado por no haber podido marcar un gol en el Torneo de Verano 2016.

Castro solo registra un festejo como jugador del Team y fue en la cuadrangular de los 90 minutos por la vida.

En el campeonato, El Tanque suma 823 minutos, pero no le han sido suficientes para abombar la red.

“Por supuesto me ha faltado gol, no me escondo, lo que puedo hacer es contrarrestar esa situaciones con trabajo, todo jugador está expuesto, más en mi posición, estoy trabajando al máximo que se abra la portería”, afirmó el jugador.

Castro aseguró que incluso trabaja horas extras para afinar su puntería, aunque este domingo ante Limón podría ser el último partido de su club en el certamen veraniego.

“Es una situación que me duele muchísimo, pero soy realista, soy un delantero que no ha anotado goles. El camino más corto es más trabajo extra, Dios y fútbol abrirá eso”, declaró.

El artillero firmó con los florenses por seis meses, por lo que su contrato podría finalizar este mismo domingo.

Llegó al club proveniente del Cartaginés, en el que celebró en cuatro ocasiones en un año.











