Saprissa descartó a Fabrizio Ronchetti

El jugador uruguayo Fabrizio Ronchetti no continuará en el Saprissa, pues el club usará su plaza de extranjero en un defensa central.

A Ronchetti se le venció su vínculo contractual y la directiva tomó la determinación de no renovarlo.

Diego Aguilar, representante del futbolista, confirmó a este medio su desvinculación del cuadro morado.

"Yo creo que es uno de los chineados de la afición, porque la afición no es tonta, sabe de compromiso y sabe lo que aportaba Fabrizio. Me sorprende que tanto la dirigencia como la gerencia no aprovechen estos jugadores. Nos toma por sorpresa y no lo veíamos venir", comentó Aguilar a este medio.

Cuando el futbolista llegó al platel hace un año tenía la opción de continuar si tanto él como el club lo deseaban, pero no se llegó a ningún acuerdo porque la S usará esa plaza en un defensor central. Con la llegada del hondureño Bengtson, y la renovación de Leite y Torres, el cuadro morado ya tenía ocupadas tres de las cuatro plazas para foráneos. Extender el contrato a Ronchetti, habría significado para Saprissa cerrar su departamento de extranjeros, cuando aún tiene algunos puestos por reforzar.

"Normalmente una opción funciona de esa manera, si el club o el jugador la quieren hacer válida. Yo puedo aceptar cualquier razón, porque Saprissa tiene necesidad de marcadores centrales y se ve obligado a buscar ese tipo de jugador afuera. Eso lo entiendo. Lo que no comprendo fue el tiempo y la demora, cuando se entiende que ya la ventana de transacciones se ha abierto y no hay mucho tiempo para negociar. Es lo que a mí me preocupa, me molesta y me sorprende", concluyó.

El charrúa estuvo en el club un año, en el que marcó 12 goles en 35 partidos de campeonato nacional.

Nota del redactor: Noticia actualizada a las 11:11 a. m.