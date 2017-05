Bajón de Fabrizio Ronchetti, Marvin Angulo y Ulises Segura compromete a Saprissa

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Gran parte del fútbol de Saprissa pasa por Fabrizio Ronchetti, Marvin Angulo y Ulises Segura, quienes no han mostrado su mejor versión en la parte final del campeonato nacional.

La S tiene cuatro partidos sin ganar, de ellos tres en la cuadrangular final, en la que suma dos empates (2-2 ante Herediano y 2-2 frente al Santos) y una derrota (5-1 contra Limón).

LEA: El campeón Saprissa sigue atorado en las cuerdas en la cuadrangular

Entre los tres jugadores marcaron 23 goles en el campeonato pasado, mientras que en este llevan 10. En cuanto a las asistencias, entre los tres contabilizaron 14 y en el presente llevan nueve.

En el caso específico del atacante uruguayo dista mucho de su presencia en la red del campeonato pasado. En el Invierno 2016, Ronchetti anotó en siete oportunidades; en el presente, ha festejado a cuenta gotas al contabilizar solo tres tantos.

El charrúa ha jugado 1.301 minutos en 19 partidos y abomba la red una vez cada 433 minutos, siendo este su segundo peor torneo desde que llegó a Costa Rica en el Verano 2014, cuando era ficha de Pérez Zeledón. La más mala fue en el Verano 2016, justo antes de llegar al cuadro morado, cuando militó con Cartaginés. En dicho certamen, el artillero festejó dos tantos, marcados cada 578 minutos. Disputó 17 partidos, para un total de 1.157 minutos.

Incluso, su último gol fue ante los generaleños hace cuatro partidos, una de las situaciones que se prestan para el análisis, según se deduce de las palabras del entrenador Carlos Watson.

"Nos planteamos para ir al frente, el ideal es tocar el área y perder el balón con un remate. Se me enseñó que un buen equipo pierde el balón al frente, estando arriba. Si tocamos el área, se dice que algo estamos haciendo bien para llegar hasta ahí. Usted habla del gol, pero queremos llegar por ahí y hacer goles. Tenemos gente muy capaz; que hayan hecho muchos o pocos (goles), es circunstancial. Esperamos que en los momentos clave aparezcan estas opciones", aseguró Watson.

En cuanto a las asistencias, en esta campaña suma dos, mientras que la pasada no selló ninguna.

El siguiente caso es el del cerebro tibaseño: Marvin Angulo. El creativo fue el goleador del club en el Invierno, con once dianas; en el presente, acumula cinco.

Es pieza vital en la táctica fija del club y este miércoles ante Santos decretó el tanto de penal con que su equipo abrió el marcador en juego que finalizó con empate a dos.

El 10 del Monstruo fue autocrítico con la actuación del club en la cuadrangular: "Hay que ganar los nueve puntos que nos quedan, ganando esos partidos podemos quedar campeones. Tenemos que volver a ganar y así recomponer esto".

Angulo fue el máximo asistidor en el Invierno 2016 con 12 y en la actualidad tiene solo cinco.

Por su parte, el volumen de juego de Ulises Segura pasó de marcar cinco tantos a solo dos; en cuanto a pases a gol se mantiene con dos asistencias.

La situación de estos tres jugadores impide al club mantener una intensidad constante a lo largo del partido o al menos en los momentos importantes del juego. Watson atribuye el rendimiento del equipo a virtudes del rival y a algunas debilidadespropias.

"Asumimos que es 50% condiciones y capacidad del rival y 50% que nosotros no hemos hecho las cosas como debemos hacerlas y esto se penaliza. Tenemos muy claro muchas cosas, he dicho reiteradamente que hay un estilo con ciertas canchas, en las que nos cuestan muchisisímo asumir el control del juego y del balón como lo hacemos en casa. Estudio y analizo la situación, intentamos controlar, pero no hemos podido hacerlo", concluyó Watson.

La próxima presentación del campeón nacional será este domingo a las 4:30 p. m. ante Limón en la Cueva.











Comparta este artículo Deportes Bajón de Fabrizio Ronchetti, Marvin Angulo y Ulises Segura compromete a Saprissa Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Bajón de Fabrizio Ronchetti, Marvin Angulo y Ulises Segura compromete a Saprissa Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.