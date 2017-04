Extranjeros de Alajuelense fueron su peor apuesta

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La apuesta de Alajuelense por los extranjeros en la era de Fernando Ocampo y Benito Floro tiene resultados negativos.

El chileno Nino Rojas, el brasileño Iago Soares y el ecuatoriano Jefferson Hurtado ni siquiera están entre los jugadores con más minutos del plantel en el Verano. Si bien arrancaron con desventaja, en la fecha ocho del Verano, no han logrado consolidarse.

El viento se llevó las palabras del técnico español, quien prometió que ficharía a foráneos siempre y cuando fueran mejores que algún jugador de la institución.

"Si tienes potencial económico debes invertir bien, podrás contratar futbolistas nacionales y algunos extranjeros que sean realmente potentes, porque en la cantera no hay o porque hay que cambiar a algunos", externó Floro en su presentación, el pasado el 27 de diciembre.

Un mes después, Floro en su cargo de gerente deportivo y entrenador presentó a los nuevos jugadores. Incluso afirmó que el emblemático exseleccionado nacional de Chile, Iván Zamorano, aseguró que Rojas podía llegar a superarlo a él.

"Nino es un delantero centro, fuerte con el remate de cabeza, muy atento para abrir espacios para que los compañeros jueguen. Hice un seguimiento sobre él y fue una recomendación de un gran futbolista que yo tuve en el Real Madrid, un chileno, Iván Bam Bam Zamorano, que está convencido que lo va a superar a él", dijo el timonel en aquel momento.

De eso han pasado 72 días y la realidad es que el suramericano es el sexto jugador de la Liga con menos minutos en el campo (203). Desde que quedó habilitado para jugar en la fecha ocho del Verano, solo ha jugado el 19% de los minutos posibles. Suma actuaciones a cuentagotas y ni siquiera ha logrado un partido completo. Tiene solo un gol y una tarjeta roja.

Estas estadísticas son similares a las de sus últimos años como futbolista, puesto que en todo el 2016, siendo jugador de los equipos chilenos Cobreloa y Rangers, solo marcó dos goles, uno con cada equipo. Incluso, en el 2015 solo marcó en tres oportunidades: dos con el Cobreloa y uno con Concepción.

El segundo caso es el de Hurtado, un jugador al que Floro conoce más que bien, pues según reveló lo dirigió en sus primeros pasos en el fútbol.

"Lo saqué de fuerzas básicas, es muy buen jugador, rápido, por arriba va bien, es difícil de sobrepasar", citó el español.

Pese a ese comentario del gerente-estratega, Hurtado ha sumado 827 minutos de 1.080 posibles desde que fue habilitado, es decir un 76% de los minutos posibles. Tiene una cartulina roja y marcó un gol; tampoco está entre el top 10 de los futbolistas con más minutos del plantel.

Hurtado ha sido una de las piezas más débiles en la zaga. No ha dado seguridad y tampoco ha aportado experiencia, como el sábado pasado en el triunfo 1-0 contra Carmelita cuando fue expulsado a falta de ocho minutos para que finalizara el cotejo.

"Hoy por hoy no estoy pensando en lo contractual, la verdad que estoy enfocado en sacar los partidos adelante y más adelante ver lo que decida la directiva", apuntó Hurtado.

La contratación del ecuatoriano hizo que el zaguero central Esteban Marín, de 21 años, fuera prestado a Carmelita y no pudiera mantenerse con la casaca rojinegra por el Verano.

Marín suma 1.016 minutos con los verdolagas y solo se ha perdido un partido desde que llegó al cuadro carmelo, goza de regularidad y total confianza del cuerpo técnico. Situación distinta a la de Hurtado y sus fallos: el autogol ante Cartaginés, un fallo grave contra Liberia y otro frente a Santos, que terminaron en goles que le impidieron a su club sumar de a tres. Además, está la roja del pasado sábado contra los carmelos.

El tercer caso fue el de Soares, quien ha jugado 415 minutos en el certamen de los 1.080 posibles (el 38%) y pese a todas las condiciones que Floro expresó de él, aún sigue sin brillar en el plantel.

"Iago Soares Costa es un futbolista polivalente, juega como lateral y como extremo derecho, incluida la posibilidad de un mediocentro como volante ofensivo, de gran condición física y calidad técnica, de 24 años. Tenemos el convencimiento de que va a ser uno de los futbolistas importantes de nuestro equipo", comentó Floro. Sin embargo, no ha mostrado esas cualidades en la Liga.

Pese a todas esas reacciones y halagos de Floro en dicha presentación en un inicio, recientemente, el pasado 7 de abril, el propio timonel sentenció que estos no eran los hombres que querían fichar en un inicio.

"En ese momento tan crucial, con el cambio de directiva y el cambio de gerente deportivo, no pudimos contratar futbolistas ticos porque ya estaban comprometidos con sus equipos", manifestó Floro.

Y agregó en torno al fichaje de extranjeros: "De los tres que sí teníamos garantía en el sentido de informes, de técnicos que están fuera y que los conocen bien y que nos conocen, desafortunadamente los tres, cuando ya estaba la cosa casi hecha, decidieron marcharse a otro club. No sé si para ganar más dinero aprovechando el contrato nuestro o lo que fuera, pero indudablemente eso nos forzó a un adhesivo de que teníamos que seguir y éramos conscientes de que podíamos acertar o no, pero por las fechas era indudable de que ciertos futbolistas estarían sin equipo y con falta de ritmo".

El último caso fue el del brasileño Leandro da Silva, quien ni siquiera debutó pues llegó fuera de forma física.

A los tres foráneos los contrataron por un año, pero en la Liga adelantaron que todos los integrantes del equipo están en análisis, sin importar si hay contrato o no.

"Tenemos un tiempo suficiente para decidir a quiénes vamos a quitar y quiénes van continuar, armar un equipo para que en el próximo, si no lo hacemos como debemos, ahí sí pensar que nos hemos equivocado", externó Floro el 25 de marzo.

Además, dos días después, el directivo Federico Calderón, aseguró que para este mercado tendrán más tiempo para efectuar contrataciones.

"Ahora (Benito) va a tener tiempo para armar el equipo, que vengan las contrataciones que tengamos que traer y que salgan los jugadores que se decida que ya no continúan en la Liga. (...) Hay que terminar el torneo de la mejor manera, obviamente no esperábamos estar fuera de la cuandrangular, sabíamos que iba a ser difícil, pero los planes eran estar en la cuadrangular. Al quedar matemáticamente fuera, lo que nos permite es armar el equipo con tiempo, es algo que no tuvimos", concluyó Calderón en esa ocasión, cuando las posibilidades manudas de seguir con vida en el certamen eran mayores a las de hoy.











Comparta este artículo Deportes Extranjeros de Alajuelense fueron su peor apuesta Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Extranjeros de Alajuelense fueron su peor apuesta Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.