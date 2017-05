Evaristo Coronado considera que cierre del torneo dejó mal parado a Dave Myrie

Dave Myrie está en la mira de la inclemente grada de la afición del Saprissa. Llegó hace seis meses al plantel y tras su primer torneo no convenció a los seguidores del 33 veces campeón nacional.

Evaristo Coronado, miembro de la comisión técnica del club y voz autorizada del saprissismo, conversó con La Nación sobre la cuestionada actuación de Myrie en el club morado.

Myrie fue el noveno jugador con más minutos en el certamen que recién finalizó, al contabilizar 1.670 minutos. Recibió nueve cartulinas amarillas y una roja.

En criterio de Coronado, Myrie tuvo gruesos errores en la cuadrangular que le pesaron para recibir las críticas de los hinchas.

"Yo no podría hablar mal de Dave, al principio le costó un poco acomodarse, pero luego me pareció que fue un jugador que se esforzó por hacer las cosas bien. Tuvo la desdicha de que en los partidos contra Herediano en las etapas finales le sucedieron dos situaciones que lo hicieron ver bastante mal y eran partidos donde toda la afición estaba enfocada, si usted comete un error en un partido donde el estadio está vacío o no hay mucha atención, tal vez pasa inadvertido, pero el gol en la cuadrangular y la expulsión en la final lo dejan mal parado", explicó.

El ícono del saprissismo externó que su deseo no es criticar al jugador, pero es enfático en que falló en los momentos claves ante los ojos de todos los aficionados.

"No quisiera hacer leña del árbol caído. Para mí se esforzó, que no le salieran las cosas en momentos importantes es evidente, todos lo pudimos ver, no puedo ocultar eso".

Coronado externó que tanto Myrie como los otros jugadores "jugaron bastante presionados" y que la planilla "más bien llegó muy largo" al lograr el subcampeonato.

"Me parece más bien que para lo que se vivió al final del torneo anterior, unido a la lesión de Hansell Arauz y las bajas de Mariano Torres y Anderson Leite, más bien llegamos largo y el trabajo fue bueno, yo no puedo criticar a este grupo por la situación, que fue bastante difícil", acotó.

Sobre el polémico fichaje del futbolista Lemark Hernández, Coronado fue claro en que aún no se ha puesto la camiseta y ya causó molestia en gran parte de la afición.

Reveló que la llegada de Lemark se da por solicitud expresa del cuerpo técnico comandado por Carlos Watson.

Además, contó que el titular en la lateral izquierda es Joseph Mora, sin embargo, espera que Hernández le haga competencia.

"En ese puesto tenemos necesidad, fue solicitado por el cuerpo técnico y se observaron detalles como su condición física y su técnica. Él cumple con estas pautas que se tiene para un jugador de Saprissa", dijo Coronado.

El exjugador entiende el malestar de los seguidores. También confesó que no se pueden esperar fichajes bomba, puesto que el mercado nacional es limitado.

"En el medio local no existe mucha oferta disponible, cuando digo esto me refiero a que la mayoría tienen contrato y nosotros tenemos que respetarlo, no podemos llegar de la noche a la mañana a quitar a un jugador a otro club. Los que se pueden valorar son los disponibles y esa es una limitante que la gente no sabe".

Y agregó: "Uno desearía quitarle un futbolista que sea idóneo a otro equipo, pero hay que ver lo que hay en el mercado para tenerle al entrenador una opción que lo deje satisfecho. A uno le gustaría tener aquí a los mejores del mundo, pero no se puede. Menos cuando hay situaciones presupuestarias que hay que respetar. Nosotros trabajamos contra presupuesto y hay que ver cómo está ese tema".

Del extranjero. La carpeta morada se llena de opciones para reforzar la zaga central y la delantera. La idea de la institución es traer fichajes extranjeros en esos puestos.

Por el momento se está a la espera de una reunión con el uruguayo Fabrizio Ronchetti para ver si su plaza de foráneo es ocupada.

"La otra opción que tenemos es utilizar contrataciones del extranjero, en este momento se valora qué es lo que más le conviene al equipo, sabemos que ocupamos un central de experiencia posiblemente pudiera ser que se traiga del exterior, al igual que un centrodelantero", concluyó el miembro de la comisión técnica.