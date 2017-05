Mambo Núñez jugará los últimos seis meses de su carrera con Herediano

El delantero Víctor Mambo Núñez asegura que jugará los próximos seis meses y se retirará del fútbol con Herediano. El máximo goleador histórico renovó ayer con los florenses.

También extendió contrato el volante Esteban Ramírez, quien vestirá de rojiamarillo al menos un año más.

Núñez se mostró muy contento con la permanencia en el equipo con el que ha marcado 88 goles y en el que es el segundo goleador histórico, detrás de Claudio Jara, quien suma 99.

"Estoy muy contento porque he visto en redes sociales el cariño que me tiene la afición. Parte de esa firma es por todo ese cariño. Ya son siete años de estar en esta institución. No nací herediano, pero soy un herediano más, amo estos colores y los voy a defender a muerte. No puedo retirarme sin ese bicampeonato", dijo Núñez.

Al delantero no le molesta que vaya a tener mucha competencia en el próximo torneo, pues dice estar acostumbrado a compartir camerino con varios delanteros de peso.

"Gracias a Dios se dio en tres minutos de conversación, fue muy rápido para Jafet Soto y para mí llegar a un acuerdo. Tenemos siete años de conocernos, la relación ha sido muy cordial y de mucho respeto. Fue muy rápido, esto fue lo que siempre quise y me alegra saber que la institución también", explicó Esteban Ramírez en un video del campeón nacional.

Ramírez asumió la titularidad por la banda derecha del Herediano en los últimos juegos de los florenses, debido a la ruptura de ligamentos que sufrió William Quirós.

"Creo que todo lo que hemos ganado y la lealtad de mi persona hacia el club y del club conmigo pesaron para que la decisión sea fácil de tomar", comentó Ramírez.

Ramírez ha ganado cinco campeonatos con los florenses desde su llegada al equipo en el 2010 y espera conseguir más cetros a corto plazo.

"La institución se encuentra en un punto donde puede pensar en seguir en la cima. Estamos en el momento óptimo para intentar no bajarnos de donde estamos", finalizó Ramirez.

El Herediano además oficializó la llegada de cuatro jugadores más para el otro torneo. Los volantes Rooney Mora y Esteban Espinoza terminaron su préstamo en Belén FC y regresan al equipo, y fueron fichados René Miranda, del Municipal Liberia, y Allan Cruz, del Uruguay de Coronado.

A esos jugadores se les suman Juan Pablo Vargas, Jhamir Ordain, Luis Ángel Landín, Julio Cruz, César de la Peña y Jonathan Hansen.