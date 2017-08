A Esteban Granados los silbidos en el Fello Meza ya no le afectan

Cuando el volante del Herediano, Óscar Esteban Granados, pise el césped del estadio Rafael Fello Meza, de Cartago, este domingo a las 4 p. m., por la sexta fecha del Torneo de Apertura, los silbidos y reproches de los aficionados no se harán esperar.

Su paso al Team en el 2011 no se lo perdonan los seguidores del Cartaginés, luego de que decidiera marcharse primero a Orión FC para más tarde recalar en el club rojiamarillo, con el cual los brumosos mantienen una clara rivalidad deportiva.

Sin embargo, Granados afirmó que la reacción de los cartagos ya no le afecta, pues se siente "un herediano más".

"Para nadie es un secreto que al Cartaginés le tengo un gran respeto y cariño. Pero también ese sentimiento queda en un segundo plano cuando entro a la cancha, ya con los silbidos no tengo problemas, no me afectan ni me desconcentran. Soy un herediano más y llegar al Herediano fue una bendición", comentó Granados.

Aunque sus inicios los dio en el cuadro blanquiazul e incluso fue una de las grandes figuras en sus primeros años, el fútbol lo puso en la cera del frente, en el cuadro que quizás más rivalidad a través de la historia ha tenido con los cartagineses y de allí el enojo de los partidarios de la Vieja Metrópoli.

"En Herediano yo me siento bien y si anoto no voy a tener problemas para celebrar porque hoy por hoy soy un herediano más. Debo agradecerle a la directiva que creyó en mí, al igual que a los compañeros que siempre me han apoyado y con los cuales hemos ganado títulos", afirmó Granados.

El hoy capitán del conjunto rojiamarillo, quien cumple seis temporadas completas con su club, admite que le gustaría retirarse con el cuadro de la Ciudad de las Flores, pero asegura que el fútbol da muchas vueltas.

"A mí me quedan tres años de contrato y hablé con la directiva que me gustaría terminar mi carrera aquí, pero en el fútbol nunca se sabe. Es claro que uno le toma cariño al equipo y también a la afición, que en todo momento me ha respaldado y eso es un complemento importante", confesó Granados.

Sobre el duelo ante los brumosos del próximo domingo, Granados indicó que hay que esperar el compromiso que tiene Cartaginés ante Saprissa este miércoles para conocer un poco el estado de ánimo con que llegarán, pero es claro que aunque ellos no han ganado en el torneo, tienen un equipo muy sólido en defensa.

"Sabemos que el Cartaginés está urgido de puntos, que en casa no ha ganado, por lo que van a querer lavarse la cara ante nosotros, pero de visita estamos muy fuertes, con dos victorias en el campeonato (Liberia 2-0 y Alajuelense (1-0) y esperamos salir conun nuevo triunfo para ir consolidando el primer lugar", concluyó Granados.