Erick Scott: 'Me encanta calentarle la cabeza a los rivales'

El caribeño no se pone límites

La pólvora de Erick Scott Bernard no parece extinguirse. A sus 35 años, su habilidad para cubrir el balón y su olfato goleador siguen vigentes.

El delantero limonense concretó el sábado, de penal, la anotación con que Limón ganó de visita 1-0 frente a Herediano, con lo que acabó con 18 años de no conocer la victoria en el estadio Rosabal Cordero.

Scott, quien es el máximo goleador del Torneo de Verano con ocho tantos, llegó a 130 en la máxima categoría.

El limonense está a dos dianas de igualar a Minor Díaz como el décimo mejor artillero del fútbol nacional, y a tres de Vicente Wanchope, según datos del periodista Gerardo Coto Cover.

Scott, quien inició su carrera en Alajuelense en el 2001, confesó que por ahora no piensa en el retiro, pues su mayor ambición es seguir dando guerra a los defensas rivales y ver campeón a su querido Limón.

"Gracias a Dios me ha tocado anotar muchos goles en los equipos que he estado y me ha ido bien, al punto que con Limón ya sumo 38. La verdad me siento muy feliz, motivado y si no hay lesiones, espero seguir un montón de años más. Aunque no tengo una meta de goles en especial, lo único que deseo es seguir jugando y ver a Limón campeón", comentó Scott.

El experimentado artillero recordó que siempre está muy vigilado por los zagueros, pero igual se convierte en un reto soltarse de sus marcas y ser protagonista en el juego.

"Sé que los entrenadores mandan a cuidarme, por lo que tengo la marca de un hombre adelante y hasta dos atrás, porque saben que si me doy vuelta, puedo ser muy peligroso. Desde afuera se oyen los gritos del contrario que dicen 'que no se vuelva' y eso me gusta, me encanta porque significa que le estoy calentando la cabeza a los rivales", confesó Scott.

El delantero recordó que en ese momento es cuando le pide a los compañeros estar listos, pues su misión es tomar el balón y servirlo inmediatamente para atraer marcas y que ellos queden libres para que marquen diferencia.

"A mí me gusta salir a la cancha a competir. Como futbolista uno debe preocupar a los defensas, eso es lo que quiero siempre y así se lo digo a los compañeros. Sé que los defensas dicen: 'Ahí viene el mae que mete las nalgas, el que le gusta cubrir la bola', y me llama la atención y al mismo tiempo me motiva, porque le caliento la cabeza al rival y demuestra que todavía uno puede competir", afirmó Scott.

Sobre ser el goleador del campeonato, eso no parece preocuparle al ariete, pues tiene claro que ahora trata de disfrutar en la cancha y jugar como a él le gusta.

"Un jugador que mete los goles no significa que es el más peligroso, yo sé moverme bien fuera del área y dentro, si me queda, la voy a meter. Me gusta salir y pivotear, dar asistencias y me caracterizo por ser un futbolista que con la bola en los pies es muy importante. Así me gusta jugar; entregarme y dar lo mejor", agregó.

El máximo anotador del Torneo de Verano manifestó que lleva una vida personal muy ordenada, tranquila y da lo mejor en los entrenamientos porque es la clave para continuar activo y competir en la Primera División, sobre todo en este momento cuando el conjunto de Limón es protagonista.

"Siento que Limón ha realizado buenos partidos, pone la bola en el piso, la toca y juega a gusto. Ante Santos creo que merecimos mejor suerte (perdieron 2-0), porque llegamos en muchas ocasiones, pero en general el equipo está jugando bien, se la está creyendo y eso es lo importante para continuar sumando puntos para clasificar a la fase final", puntualizó Scott.

Goleadores históricos

Jugador Goles

1. Víctor Núñez 240

2. Errol Daniels 196

3. Roy Sáenz 168

4. Leonel Hernández 164

5. Guillermo Guardia 149

6. Evaristo Coronado 148

7. Alejandro Alpízar 147

8. Juan Ulloa 140

9. Vicente Wanchope 133

10. Minor Díaz 132

11. Erick Scott 130

Estadísticas del periodista Gerardo Coto Cover.











