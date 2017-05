Elías Aguilar: 'Cuando estuve inactivo, la pasé mal'

El futbolista celebró con rabia y euforia su gol en Limón

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El grito de gol le salió del alma al volante Elías Aguilar, quien corrió a un costado y lo celebró con rabia y euforia.

La anotación del zurdo le dio los tres puntos al Herediano ante Limón (2-1), tras volver a ver acción después de tres partidos de castigo que le impuso el Tribunal Disciplinario por la expulsión en el penúltimo partido de la fase regular, precisamente ante Limón.

"Fueron 15 días de inactividad. Me siento muy contento, la verdad, por haberle aportado al equipo. Debemos seguir con humildad porque apenas es el tercer partido de la cuadrangular", comentó Aguilar en medio de los improperios de los aficionados limonenses.

El 10 del Team no pudo ocultar su desazón al dejar el equipo en la fase más importante del campeonato y es por eso que volver con gol lo llena de una gran satisfacción personal.

"Me preparé mucho cuando estuve inactivo. La pasé muy mal, no pensé que aquella expulsión fuera para tanto, tres partidos fueron muchos, pero son cosas que uno tiene que aprender. Es por eso que hoy les agradezco a mi familia y al grupo, que me dieron fuerzas en los momentos difíciles. Cerramos líneas y hoy somos una familia. Vamos para adelante con todo", anunció Aguilar.

Una vez más, el zurdo herediano recordó lo importante de vencer a los caribeños en su casa, pues no solo debieron sortear una afición hostil, sino que además acabaron con el invicto del Juan Gobán.

"No puedo ocultar que estoy contento. A pesar de todo, seguí callado, trabajando humildemente, y ante Limón, dimos un golpe muy importante que nos motiva", dijo Aguilar.

El mediocampista florense indicó que ahora viene la segunda vuelta de la cuadrangular, en la que primero deben visitar el Santos en Guápiles y luego cerrar en casa con dos partidos.

"Ahora nos tocará ir a Guápiles a hacer un partido inteligente como lo hicimos hoy (ayer) en Limón y luego volver al Eladio Rosabal Cordero, con nuestra afición, para cerrar esta fase e intentar ganar la cuadrangular", sentenció Aguilar.

El volante Elías Aguilar pasó ratos amargos tras quedar al margen del campeonato por la expulsión en la penúltima fecha del torneo regular, pero volvió para ser la figura del Team











Comparta este artículo Deportes Elías Aguilar: 'Cuando estuve inactivo, la pasé mal' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Elías Aguilar: 'Cuando estuve inactivo, la pasé mal' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.