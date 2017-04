Elías Aguilar: 'Me duele mucho la expulsión, fue un error mío'

El volante del Herediano Elías Aguilar acepta que su expulsión ante Limón fue un error, pues con un marcador de 4-0 a favor del Team, era innecesario reaccionar mal.

Sin embargo, considera excesivo el castigo de tres partidos, pues no recuerda gritarle improperios a los árbitros u otras personas, como dice el informe arbitral de Henry Bejarano.

Aguilar se perdió el último duelo de la fase regular del Torneo de Verano ante Carmelita y, además, no jugará contra el Santos de Guápiles ni Saprissa en la cuadrangular final.

"Me duele mucho la expulsión, fue un error mío. Quizás no debí decir nada, pero fue un momento de euforia, me hicieron una clara falta que no me pitaron, creo que fue un poco de todo. También soy consciente que el partido iba a terminar, íbamos ganando bien y bueno, al final pasó lo que pasó y dejó a mis compañeros en el momento más importante del campeonato", comentó Aguilar.

El volante rojiamarillo dice no comprender la sanción, pues insiste en que no ofendió a nadie tras ver la tarjeta roja.

"Recuerdo que en el momento que me sacan la amarilla y luego la roja por reclamar la falta, el Mambo (Víctor Núñez) me dice que me vaya, que salga para que no me pongan una sanción más alta, pero al final fue igual, de nada sirvió y me sancionaron con tres partidos. Siento que no era para tanto, pero bueno, es el Tribunal Disciplinario y mejor no vuelvo a decir nada", expresó Aguilar.

El zurdo reiteró que es muy fuerte el castigo de tres compromisos, más en esta etapa del campeonato cuando se pelea por el título.

"Es excesivo (la sanción), siento que no era para tanto y me duele muchísimo por mis compañeros y la afición. De nuevo quiero aclarar que asumo mi error y espero que mis compañeros puedan salir adelante y cuando cumpla con el castigo, poder volver para aportar en todo lo que pueda”, dijo Aguilar.

Sobre la cuadrangular, el habilidoso mediocampista indicó que será difícil por el nivel de los rivales.

"Será muy pareja (la cuadrangular), muy bonita. Todos los equipos demostraron estar bien, con buenos jugadores y aquí lo importante es tener un buen desempeño y que al final gane el mejor" aseveró Aguilar.











