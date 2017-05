Elías Aguilar recibe tres partidos de sanción por insultar al árbitro

Se perdería el primer juego de una eventual final

El volante de Herediano Elías Aguilar fue sancionado con tres partidos, por lo que no podría volver a jugar hasta el partido de vuelta de una eventual final de campeonato nacional.

Aguilar se pierde el duelo de este miércoles a las 8 p. m. ante Saprissa, el último de la cuadrangular frente a Limón, del domingo, así como el juego de ida de la posible final contra la S.

El Tribunal Disciplinario hizo oficial la sanción, luego de los insultos que reportó el central Keylor Herrera, en el empate 2-2 ante el Monstruo en La Cueva.

Milton Castro, presidente del Tribunal, afirmó que Aguilar no se presentó a la audiencia por estar incapacitado, pero que siempre se tomó la decisión de sancionarlo porque estaba su representante legal.

Además, en la incapacidad no se mencionó que el futbolista estaba imposibilitado de presentarse a la audiencia y tampoco se mencionó que debía estar en reposo absoluto.

"Elías fue notificado que había una audiencia el día de hoy, tiene el derecho de estar en la audiencia, pero no es obligatorio. Se presentó su representante legal con una carta de incapacidad del INS, diciendo que no podía presentarse al estadio por la incapacidad. El Tribunal consideró que por la naturaleza del proceso sumario no podíamos pasar la audiencia para otro día", externó Castro.

Castro explicó que el abogado de Aguilar hizo una defensa amplia, preguntó a los testigos, pudo hacer conclusiones y contrariar la prueba.

El presidente manifestó que el Team podría presentar un recurso de revocatoria, pero que este organismo lo analizaría hasta la próxima semana.

"Por la sanción que se aplica que son tres juegos, lo que pueden presentar es un recurso de revocatoria, que tendría que hacerlo ante este mismo tribunal, pero lo veríamos hasta la próxima reunión. Ellos pueden aducir que la resolución está mal tomada o por la razón que consideren, pero no hay una forma de impugnar o presentar el recurso ante otro órgano", señaló.

Eso sí, en caso de que el cuadro florense lo presente, Aguilar seguiría con el castigo hasta que el Disciplinario tome un nuevo acuerdo.

Los rojiamarillos recibieron una multa de ¢500.000 por instaurar un proceso de investigación de mala fe. Además, otros ¢500.000 por permitir que Aguilar entrara a la cancha estando suspendido.