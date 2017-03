Elías Aguilar es el goleador inesperado del Herediano

También tiene tres asistencia en el torneo

Ante la falta de puntería de los delanteros, el volante Elías Aguilar se convirtió en el goleador inesperado y más efectivo del Herediano.

Aguilar suma seis tantos en el presente Torneo de Verano, los mismos que su compañero Jairo Arrieta; sin embargo, Elías necesitó menos tiempo para marcar sus dianas.

El habilidoso volante ha jugado 864 minutos, es decir, anota cada 144 minutos. Arrieta ha actuado 1.004 minutos, por lo que vulnera la red rival cada 167.

El creativo rojiamarillo anotó en dos ocasiones de tiro libre, dos de media distancia y dos ingresando al área, por lo que su repertorio es variado. Uno de esos tantos fue en el Rosabal Cordero contra Saprissa, su rival de este domingo a las 5 p. m.

Además, Aguilar contabiliza tres asistencias, misma cantidad que su compañero Esteban Ramírez. Ambos son los mejores del Team en ese apartado.

Estos números significan que Aguilar tiene participación directa en nueve de los 29 tantos que suma el Herediano en el Verano, lo que equivale al 31%.

Por ello, será uno de los referentes en el ataque del conjunto florense contra Saprissa, juego en que está en disputa el segundo lugar, pues los morados tienen 28 unidades, con un partido menos, y los florenses 27.

"Desde que llegué al Herediano siempre he estado en un camerino muy pesado, de mucha experiencia, y desde que empecé a jugar siempre me insistieron que un volante debe tener gol. Uno se esfuerza por hacerlos. A veces el balón no queda en la mejor posición, pero todo es cuestión de tener la paciencia de ir poco a poco", dijo Aguilar.

Sus buenos números en ofensiva se reflejan en las labores que le asignó el técnico Hernán Medford esta temporada, pues al jugar con prácticamente un hombre en punta, en la mayoría de los partidos, el volante está más cerca del área grande.

"Solo trabajo callado, con paciencia, con humildad y no me desespero a pesar de las críticas. Dios me dio la oportunidad y lo importante es seguir trabajando, pues si estoy bien en el equipo, es claro que también se me dará nuevamente la oportunidad en la Selección Nacional", confesó Aguilar.

El cerebro del Herediano indicó que tiene confianza en el trabajo que está realizando en la cancha, aunque considera que el duelo ante Saprissa será muy difícil, por la situación de ambos conjuntos en la tabla de clasificación.

"Será un clásico, siempre son partidos a muerte, pero creo que nosotros, junto con el cuerpo técnico, estamos conscientes de lo que podemos hacer y lo que nos jugamos. La verdad me siento muy contento y agradecido con Dios porque estoy aportando al grupo y ayudando a los compañeros, como el sábado que le di una asistencia al Mambo Núñez y pudo anotar, pues venía siendo muy criticado", recordó Aguilar.











