Elías Aguilar estuvo al borde de la desesperación por castigos

Sentado en el sector de sobra numerada en el estadio Rosabal Cordero, Elías Aguilar observó como sus compañeros forzaron a una final nacional y dieron el primer golpe en la final.

La impotencia se le notó a leguas, observó el partido con detenimiento y festejó los goles como si estuviera en el campo de juego.

Tras el partido contra Saprissa (3-0) y con la habilitación en el bolsillo luego de perderse seis de los últimos ocho juegos, Aguilar reveló que sintió desesperación por ayudar a su club.

"No hay nada más frustrante que no jugar, ver a los compañeros en el campo y no poder hacer nada para ayudarles. Me dolió mucho este tiempo, pero estoy muy agradecido con el equipo", contó Aguilar.

El creativo herediano confesó que encontró en su núcleo familiar la mejor respuesta para saber esperar, máxime que fue suspendido con tres encuentros y, luego, jugó antes de ser castigado con otros tres.

"La verdad que tomé esta nueva prueba con mucha madurez porque mi familia me ayudó mucho, mi mamá en especial me dio muchos consejos y fue la que se mantuvo ahí para decirme que íbamos a llegar a la final", acotó.

Aguilar externó que en el vestuario florense no hay triunfalismo y reconoció que ir a Tibás será complicado aunque tengan un marcador más que favorable.

"Estamos unidos y muy motivados, en los partidos contra Limón (5-0) y Saprissa (3-0) los compañeros demostraron muchas cosas y una de esas es el deseo que ser campeones. La ventaja tiene que ser buena, pero hay que respetar al rival", manifestó el jugador.

En el plantel ven con ojos muy positivos el regreso de Aguilar al campo. Lo ven como ese jugador indispensable en la zona de creación para poder tener una mayor productividad de juego.

El portero Leonel Moreira sentenció que recuperar a Aguilar es como sumar a un refuerzo para el último partido del campeonato nacional.

"Sabemos que lo vamos a tener de vuelta y para nosotros es un jugador importante que también quiere jugar y aportar al grupo como todos. Será vital contar con él para este partido", concluyó Moreira.

El último partido que jugó Aguilar con el Team fue el pasado 7 de mayo en el triunfo 1-2 ante el Santos. En ese encuentro festejó uno de los goles con que los florenses vencieron a los guapileños en el estadio Eladio Rosabal Cordero.











