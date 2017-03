Efectividad de Danny Carvajal estará a prueba ante francotiradores de Herediano

Fútbol nacional

El portero de Saprissa, Danny Carvajal, sabe levantarse de momentos en que las críticas toca a su puerta. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones.

Luego de la eliminación en Concacaf ante el Pachuca, en la que protagonizó uno de los yerros que desencadenó el 4-0, el arquero resurgió en el certamen local.

Suma tres juegos consecutivos de no encajar gol. Posee una efectividad del 72% bajo el arco y ante Limón fue pieza clave para sacar un punto en el Juan Gobán (0-0).

Se perdió los primeros cuatro juegos por estar en la Copa Uncaf y luego otros porque Carlos Watson decidió rotar para los duelos de la Concachampions.

Por ese emotivo, Carvajal ha estado en nueve partidos de los 15 que disputó la S en la temporada. Ha efectuado 15 tapadas y ha recibido seis goles. Este domingo pondrá a prueba sus números en esta temporada cuando el campeón nacional reciba al Herediano en la Cueva a las 5 p. m.

"Me he perdido varios juegos, creo que Aarón Cruz lo ha hecho muy bien. Uno siempre tiene que trabajar para ayudarle al grupo. Cada tapada de esas han servido para mantener el cero o para evitar otra anotación que nos deje con otro panorama en el campo. La idea es que no nos anoten", comentó Carvajal.

El otro cuidapalos que ha gozado de la confianza de Watson, Aarón Cruz, acumula siete tapadas y cinco tantos recibidos, para una efectitivdad del 58%.

Francotiradores. El meta tiene que enfrentarse en esta ocasión a dos jugadores con buen olfato para los tiros libres: Rándall Azofeifa y Elías Aguilar.

"Azofeifa es un gran cobrador, el partido anterior me hizo un gran gol. Juega mucho con la parte de si el portero adivina o no. El partido pasado me hizo uno por encima y luego intentó otra cosa. Es muy inteligente, da unos pasitos para atrás antes de colocarse y ve la ubicación del portero. Hay que estar muy atento", acotó.

En criterio del guardameta, el Team ha perdido en juego aéreo con las salidas de Jonathan Hansen y Yendrick Ruiz, aunque ganó en fútbol colectivo.

"Antes buscaban centros, ya no tiene a esos dos delanteros y ahora van más al toque. Juega más en el piso. Tenemos que tener cuidado en defensa y en táctica fija", concluyó Carvajal.

El primer careo entre ambos en el campeonato terminó 2-2 en el Estadio Eladio Rosabal Cordero. Los tantos morados los marcaron Fabrizio Ronchetti y Álvaro Saborío, mientras que los florenses fueron de Óscar Esteban Granados y Rándall Azofeifa.

Los morados marchan en la segunda posición de la tabla de posiciones con 28 puntos, tres menos que el líder Limón. Por su parte, los dirigidos por Hernán Medford son terceros con 27 unidades.

Los tibaseños le adeudan un partido al calendario, que será el miércoles 22 de marzo ante la Universidad de Costa Rica, a las 8 p. m., en el Estadio Jorge Cuty Monge.











