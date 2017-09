Dylan Flores toca tres balones ante Alajuelense y manda uno a la red

La Sabana

Ingresó en el 75', y tres minutos después Dylan Flores estaba celebrando su primer gol con Cartaginés, justo en la primera pelota que tocaba desde que entró en sustitución de Mauricio Castillo.

Del 75' al 90' Flores apenas tuvo contacto con el balón en tres ocasiones: la anotación, un trabonazo con Jonathan McDonald y otro más con Harry Rojas. Sin embargo, logró lo que muchos futbolistas desean y a la gran mayoría le cuesta: efectividad para abombar las redes de inmediato.

"En lo personal salgo satisfecho por el gol y por ayudarle al equipo. La indicación era pisar el área y también ayudar en defensa. Vi a Paolo Jiménez que iba desbordando, me posicioné bien en el centro del área y gracias a Dios entró. Uno desde que está calentando piensa en anotar, tal vez no me lo esperaba tan rápido, pero me tocó", manifestó el mediocampista.

Lea también: Cartaginés y Alajuelense empatan 2-2 en una dura batalla con final justo

Dylan también cometió dos faltas y en una de ellas se ganó una amarilla, por lo que fue protagonista directo en el cierre de un juego intenso, en que puso el 2 a 1, aunque finalmente todo culminó 2 a 2.

El volante se sumó a los centenarios el pasado 7 de setiembre y el viernes recibió el pase internacional. Javier Delgado no dudó en colocarlo en el banquillo y apostó por él cuando todo estaba 1 a 1.

"Me hace muy feliz el gol, se trabaja para esto y por dicha en la primera que toco puedo celebrar. A nivel físico estoy muy bien, pero en competencia es diferente, porque no tenía mucho ritmo, pero para esto son los minutos que me dan. Espero estar a punto", añadió.

Flores no escondió que terminó con un sabor agridulce, al ceder el empate en el 89'.

Le puede interesar: Javier Delgado: ‘Fuimos mejores, es la percepción que tengo y vamos a seguir en la lucha’

"En lo grupal no quedo contento porque el equipo estaba para sacar los tres puntos, pero lamentablemente nos empataron al final. Fue una jugada terminando el partido, lamentablemente ellos anotaron en una jugada a balón parado", finalizó el brumoso.

Lea: Cartaginés no tuvo pérdidas por jugar en el Estadio Nacional