Discurso de Benito Floro atrae empatía y duras críticas

Alajuelense es décimo en la tabla

Expertos dicen que el fútbol es un asunto de trabajo y no tanto de merecimientos

Algunos le dan la razón, pero otros discrepan de los argumentos de Benito Floro tras los partidos de Alajuelense.

Cuando la Liga encajó una seguidilla de goles en bola muerta al inicio del torneo, el técnico rojinegro aseguró que uno fue por un error propio y los otros “por mala suerte”.

El domingo, el español aclaró que ese término no forma parte de su léxico, pues él habla de aciertos y desaciertos.

También manifestó que “de los 12 partidos que hemos jugado, por lo menos en 11 merecimos bastante más”.

Esa frase es la que no cayó del todo bien entre aficionados y personajes ligados al fútbol.

“Es respetable la opinión de él, pero la Liga ha tenido un rendimiento irregular que no le permite conseguir los puntos, en unos partidos han jugado mejor que el rival, pero en términos generales el rendimiento no ha sido lo que posiblemente ellos esperaban”, citó el técnico Geovanny Alfaro.

Para el exlateral Harold Wallace, el fútbol no es cuestión de merecimientos, sino de hechos que se reflejan en la tabla, en la cual la Liga es décima.

“Es cierto que el equipo ha hecho partidos buenos y no ha podido ganar, pero hay partidos que por errores muy puntuales se perdían, como los primeros. No pueden decir que merecían más, porque se equivocaron en algo y están pagándolo caro, pero es parte del aprendizaje”, destacó el excarrilero manudo.

Dos expresidentes erizos creen que es importante darle un voto de confianza a Floro.

“Están haciendo no un proceso, están tratando de rescatar lo que dejaron los directivos anteriores, es como una lucha por sacar el equipo adelante, están rescatando la imagen, la transparencia que tenía la Liga y que dejaron muy mal los directivos anteriores, como el equipo, que lo dejaron en el suelo”, mencionó Rafael Solís.

Mientras que Rafael Alfaro apuntó: “Es muy difícil juzgar en poco tiempo a un entrenador, más que comenzó con un equipo de jovencitos, sin experiencia y cuando quizás los mejorcitos estaban en la Selección”.

Quien dispara más fuerte es el exgoleador Rolando Fonseca, quien califica de “fiasco” la realidad de Alajuelense y señala que el fútbol no es de merecimientos, sino de trabajo.

“La gente tiene que entender que si usted paga salarios altos y tiene su planilla al día, tiene que dar resultados y que no me vengan con que es que yo soy saprissista, no, es que yo soy realista. La afición debería despertar y comenzar a exigir resultados”, subrayó Fonseca.

Benito Floro está convencido de que la Liga clasificará y es lo que la dirigencia le pide.

“Lo que pasa es que vea, son décimos y hasta los supera Liberia con una crisis de tres meses sin pagar”, citó el exatacante.











