Herediano se siente abandonado por parte de su afición

El liderato indiscutible y con un invicto de 13 fechas han sido insuficientes para que la afición del Herediano colme el estadio Eladio Rosabal Cordero.

Después de siete partidos en casa —sin contar el último duelo ante Liberia, del cual aún no se tiene reporte de asistencia— los florenses han recaudado ¢50.417.000, con una asistencia de 23.161 espectadores, de acuerdo a los datos suministrados por la Unafut.

Es decir, como promedio, al reducto florense están asistiendo 3.309 personas, en un inmueble con capacidad para 8.700 espectadores, algo que tiene incrédulo al gerente general Jafet Soto y al técnico Hernán Medford.

Hasta el momento, la mejor asistencia se dio en el compromiso ante Grecia, cuando llegaron 7.243 personas. Ese día, incluso superaron el número de aficionados que recibieron al Saprissa, pues llegaron 5.118 aficionados.

El gerente del Team indicó que pese a los buenos resultados se nota una apatía de gran parte de la afición, que se ausenta del estadio a pesar de contar con un plantel competitivo, del cual deberían sentirse orgullosos.

"Me parece que no existe la felicidad completa. No sentimos el respaldo total de nuestra afición, no es el esperado. En este campeonato a nuestros seguidores les doy apenas un 7 de calificación, sinceramente me he sentido solo; a diferencia de otros años, no hay ese calor de la afición", dijo Soto.

El dirigente rojiamarillo confesó que tiene claro que los fuertes aguaceros en las noches hace que los fiebres no asistan al estadio; añade que la situación económica en el país no es la mejor, pero confía en que la tónica cambie cuando el próximo sábado (21 de octubre) el Herediano reciba a Alajuelense.

"A mí me ha sorprendido, porque en las malas y las muy malas la afición siempre estuvo con nosotros, pero hoy que tenemos el equipo en el primer lugar, con dirigencia, plantel y cuerpo técnico comprometidos nos hace falta ese respaldo, a pesar de nuestras campañas y que tenemos los boletos accesibles para todos los sectores", sentenció Soto.

Por su parte, el técnico Hernán Medford también se muestra extrañado de la actitud de los seguidores del Team, pues a pesar de la excelente campaña que viene desarrollando su plantel y con el cual están apostado al bicampeonato, considera que hace falta más gente en las graderías del Rosabal Cordero.

"Así como la afición a veces se enoja con los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia porque no hacemos las cosas bien, y uno tiene que aguantar porque nos debemos a ellos, también nos toca a nosotros regañarlos a ellos: ¡Diay! ¿cuándo van a llenar el estadio? Si queremos ser el mejor equipo en la cancha, seamos también la mejor afición. Me parece que deben venir más aficionados", sentenció Medford.

El timonel rojiamarillo confesó que no entiende cómo el equipo campeón, el líder del campeonato, juega con 2.000 personas o menos en las graderías, pese al conjunto que tienen.

"Cuando llega la cuadrangular o las finales, allí aparecen todos, pero ahora es cuando más los necesitamos. Esto debemos sacarlos juntos, no sé si es que a los heredianos les gusta sufrir o no sé, si son mazoquistas. A esos aficionados que siempre llegan y lo cual agradecemos les pido que jalen a los otros aficionados. A esos que son fieles y vienen bajo la lluvia les agradecemos", sentenció Medford.