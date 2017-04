Saprissa amoldará su once a la difícil cancha del Juan Gobán

Fútbol nacional

Carlos Watson, técnico de Saprissa, amoldará su alineación a la difícil cancha del Estadio Juan Gobán, donde juega este domingo a las 2 p. m. en el inicio de la cuadrangular.

Por ese motivo, aún no tiene definido por completo la lista de titulares.

"Si lo tuviera decidido lo digo (el once), yo no me niego a hacerlo porque todos ustedes saben que Danny Carvajal va a jugar, que Julio Cascante va a jugar, que Jordan Smith también, al igual que Cristian Martínez. Quizás ustedes (la prensa) pueden hacer la alineación y puede que fallen solo uno", comentó Watson.

El estratega explicó que harán un par de pruebas en los días previos al compromiso en el Caribe para terminar de tomar decisiones sobre la titular.

Una opción es guardarse a un hombre en el medio campo como Marvin Angulo o Mariano Torres y utilizar a Jaikel Medina, que en este caso acompañaría a Cristian Martínez.

"Vamos a hacer una prueba, así que el equipo que ustedes conocen podría tener una variante y no puedo hacer más. Hay partidos en los que Angulo va a la banca y todos se quedan sorprendidos, pero Angulo entra, cambia el partido y lo ganamos y ninguno dice nada", afirmó.

Además, Watson hizo hincapié en que cualquier futbolista puede ir al banquillo: "Si alguien que ustedes no esperaban va a la banca, es por algo, es porque el cuerpo técnico lo estudió así, no hay ningún secreto. Por las condiciones del rival y la cancha podríamos variar".

En criterio del entrenador, el calor es un aspecto que no le preocupa, pues será el mismo para los dos equipos. Algo similar a lo que vivió el domingo pasado en el empate sin goles en Liberia.

"Yo siento que la temperatura y el campo no van a ser factor. Contra Liberia traté de convencer a mis jugadores que el calor era para los dos, porque estábamos a 35 grados", agregó.

Incluso, hizo referencia a que físicamente sus dirigidos están en buenas condiciones para afrontar la etapa final de la cuadrangular.

"En el cero a cero ante Limón, en los últimos 10 minutos tuvimos cuatro ocasiones de gol, eso es señal de que dominamos ese factor y el campo es igual para los dos. No está en buenas condiciones, pero los dos vamos a jugar ahí", concluyó.











