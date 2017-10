José Giacone: 'Estábamos convencidos de que íbamos por buen camino'

El técnico de Pérez Zeledón, firme en el tercer lugar, asegura que al inicio del torneo no le dieron importancia a quienes criticaban a su equipo. Hoy, con la victoria de 3 a 0 en Grecia, luce sólido en zona de clasificación.

José Giacone advierte que no han ganado nada todavía, pero satisface del nivel mostrado y de que el plan trazado ante los griegos diera resultado.

—¿Qué análisis hace del juego?

—Un partido que empezó parejo, con apremio en los dos marcos. Ya después le agarramos el timing a esta cancha. Le cedimos un poco el juego a Grecia, la posesión de balón, pero el dominio fue nuestro. En el segundo tiempo, ya con el primer gol, sabíamos que si cortábamos pelotas en el medio íbamos a tener muchas posibilidades de anotar y así fue. Nos salió el plan trazado y gracias a Dios ganamos.

—En los partidos que vienen sumarán cuatro salidas seguidas, contando esta, el juego anterior ante Saprissa, y los venidores ante Carmelita y Limón. ¿Qué tan importante será permanecer en zona de clasificación?

—Es importante. Hay que recuperar a los jugadores... Tenemos el tema de los viajes. Si bien el equipo se muestra entero, el tema físico es importante porque tenemos una planilla corta de 20 jugadores, no tenemos 30. Entonces es importante la recuperación.

—El colectivo potencia las individualidades, pero llama la atención jugadores que andan jugando muy bien, como Luis Carlos Barrantes y Juan Gabriel Guzmán. Quisiera que refiriera a esas figuras que a la vez permiten que sea bien lo colectivo.

—Lo dijiste bien: lo colectivo potencia lo individual. Cuando un jugador encaja con un equipo; me refiero que puede hacer sentir sus virtudes. Esos dos que nombraste están encajando en el funcionanmiento del equipo. Han tenido dos partidos de muy buen nivel. Entre ellos también se han disputado el puesto muchas veces. También tenemos los casos de Mitchell y Casal, que cada vez que entran lo hacen bien. En defensa no se notó que Porfirio López no esté. Entró Dave Myrie y lo hace bien. Álvaro Sánchez no está y no se nota. Entonces vamos a seguir trabajando en lo colectivo, que potencia la individualidad.

—¿Cual ha sido la clave del cambio radical después de un inicio que no fue el mejor para Pérez Zeledón?

—Los partidos que perdimos, el de Santos y el de Saprissa, no hicimos una mala participación. Fue muy abultado el juego con Santos, 4-0, y Saprissa nos gana botando nosotros un penal. Estábamos convencidos de que íbamos por buen camino, no le dimos importancia al discurso de afuera, nos encerramos en nosotros y corregimos. Corregimos mucho la pelota parada. Hemos mejorado en cosas puntuales. Todavía no hemos logrado nada. Tenemos que jugar cada partido como si fuese el último.