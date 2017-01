Goles en contra

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Jeaustin Campos tiene a Cartaginés en el primer lugar del Verano y su equipo es el más goleador del torneo, pero en la mente del timonel hay algo que lo agobia y no le da tranquilidad: el desempeño de su esquema defensivo.

Los brumosos son el club que más anotaciones recibe en el certamen, tras ver caer su marco en seis ocasiones en tres partidos, para un promedio de dos por juego. Esta media resulta muy abultada, si se toma en cuenta que los centenarios se midieron con planteles que no tienen la artillería más pesada: Limón, Carmelita y San Carlos.

“Sé que son seis goles en tres partidos y me parece demasiado. Es una realidad que debemos mejorar, pero no solo en la defensa, sino en todas las líneas. Soy el primero que analiza lo malo, incluso, los jugadores algunas veces se resienten porque no les digo las cosas buenas, sino lo que hay que mejorar”, dijo el estratega.

Los brumosos deben perfeccionar la coordinación de su línea de cinco, los laterales necesitan realizar sus recorridos en defensa más rápido y los volantes de contención y el mixto acuerpar más a los centrales.

Además, es vital para ellos acabar con los errores en salida, que ya le costaron dos tantos, y estar más atentos en los balones parados, luego de recibir cuatro de las seis dianas por esta vía.

Las falencias al defender terminan por complicar a un conjunto de la Vieja Metrópoli que se muestra, en el arranque del torneo, sólido en ofensiva, muestra desequilibrio, velocidad por las bandas y alternativas con sus delanteros.











Comparta este artículo Deportes Defensa de Cartaginés atormenta a Jeaustin Campos Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Defensa de Cartaginés atormenta a Jeaustin Campos Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.