Debutante le dio la victoria al Municipal Grecia de Wálter Centeno

El Municipal Grecia salió con los tres puntos tras vencer 1-0 a la Universidad de Costa Rica con un tanto del debutante, Josep Bolaños, de 18 años, en el tramo final del encuentro.

En un duelo para regresar a la lucha por la clasificación, Grecia buscó imponerse en casa ante una UCR que intenta escalar posiciones para salir de la parte baja de la tabla.

Los académicos tuvieron el primer acercamiento en los primero minutos, sin embargo la figura del arquero griego, Kevin Ruiz, aparecería para mantener la paridad.

Los locales se le fueron encima a la UCR, con acercamientos que no lograron terminar con verdadero peligro, algo que la visita, en los pies de Rafael Rodríguez y Carlos Hernández sí conseguirían al cierre de la inicial. Una vez más, sin embargo, el portero Ruiz saldría para resguardar su marco.

Para la complementaria, los de Wálter Centeno, necesitados del triunfo, buscaron a toda costa inquietar la portería de Carlos Méndez, y con diversas oportunidades, generaron esa preocupación pero sin lograr el objetivo.

Paté envió al campo a un debutante, Josep Bolaños. El joven le resolvería el encuentro a Grecia con un gran gol de media distancia a los 79'.

"Dios y el fútbol premian al que trabaja; hoy el 'profe' me dio la confianza y por dicha anoté e hice un buen partido." "Me pasaron por la cabeza todos los momentos difíciles; solo me dije a mí mismo que le diera a marco porque esta era la mía y cuando entró el gol no me lo creía", dijo el debutante Josep Bolaños.

La Universidad buscó el empate, inclusive con un tiro libre indirecto dentro del área, pero una vez más la mala puntería de la visita prevaleció para mantener el 1-0 definitivo, algo que al entrenador de los universitarios le pareció injusto, pues cree no merecieron perder.

"Para el trámite del partido para mí no tenía que haber ganado Grecia, porque Grecia fue agresivo atacando con pelotazos al "9"; nosotros tuvimos las opciones, fuimos al frente. El partido daba más para el 0-0" dijo Freddy Carrillo.

Con este triunfo, el Municipal Grecia sumó 22 puntos, en el quinto puesto, mientras que la UCR se queda en la octava casilla con 16.