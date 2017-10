David Ramírez tiene pendiente ser la figura del clásico

David Ramírez tiene un pendiente con Saprissa: ser la figura en un clásico nacional.

El atacante de 24 años es el goleador del Monstruo con siete tantos, empatado con Marvin Angulo.

Ramírez jugará este domingo a las 10:55 a. m. su clásico número 15 en el que pinta para titular, según el propio técnico Carlos Watson.

"David está en el once, recuerde que estamos jueves recién, yo no puedo ser tan directo y claro hoy, pero yo diría que está en el once", comentó el estratega el pasado jueves en conferencia de prensa.

El ariete tibaseño ha estado en seis triunfos, seis derrotas y en dos empates ante el archirrival, pero solo en un compromiso ha actuado durante los 90 minutos.

Además, se ha topado con el muro de Patrick Pemberton que le ha negado el título de figura en este tipo de partidos.

"Por dicha pude repeler esa pelota. Estaba bien ubicado y reaccioné de buena manera". Así describió Pemberton un remate in extremis de Ramírez el pasado 21 de febrero del 2016, en un juego que quedó 1-0 en el Morera Soto. Precisamente, el único en Ramírez que ha estado en cancha en los 90 minutos.

Los únicos dardos que registra fueron en el empate 4-4, el 22 de agosto del 2013, y en la derrota 1-2, el 14 de agosto del 2015.

Ramírez, aunque es ficha de la S, tampoco ha estado en sus cuatro años de carrera deportiva en Primera División solo con los morados, pues estuvo en Francia con el Evian y en el Moreirense de Portugal.

En el Apertura 2017 el jugador prefirió quedarse en la institución pensando en estar cerca de la Selección Nacional y con el objetivo de tomar regularidad.

Hasta el momento su plan le ha salido, pues ha sido tomado en cuenta por el seleccionador Óscar Ramírez debido a su desempeño.

En 14 compromisos ha marcado siete dianas, mismas que lo catapulta a estar en el top de goleadores superado por el herediano Rándall Azofeifa (9), el manudo Jonathan McDonald (8) y el guadalupano Aldo Magaña (8).